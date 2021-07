Wspierany przez Ferrari Mick Schumacher, jeżdżący obecnie w barwach ekipy Haas, coraz częściej łączony jest z przejściem do Alfy Romeo. Zespół z Hinwil obecnie reprezentują Kimi Raikkonen oraz Antonio Giovinazzi. Ich kontrakty wygasają po tegorocznych mistrzostwach.

22-latek, wymijająco odpowiada pytany o powyższe spekulacje.

- Moja uwaga jest całkowicie skupiona na tym roku. Kwestię sezonu 2022 omówimy później - powiedział Schumacher. - Moja głowa skupia się na tym, co jest tu i teraz. To, co wydarzy się w przyszłości, pozostaje otwartą kwestią.

Syn Michaela Schumachera dodał, że „za kilka tygodni” porozmawia ze swoją menadżerką Sabine Kehm, o kwestiach kontraktowych.

Haas obecnie okupuje koniec stawki. Korzystają ze zmodyfikowanego bolidu z sezonu 2020 i spodziewali się takich rezultatów. Zespół przede wszystkim skupia się na przygotowaniu samochodu na przyszły rok, nową erę techniczną w F1 oraz stara się, aby ich tegoroczni debiutanci - Schumacher i Nikta Mazepin, zdobyli jak największe doświadczenie przed sezonem 2022.