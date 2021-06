W zeszłym roku, zanim Schumacher podpisał kontrakt z Haas F1, był mocno wiązany z satelickim zespołem Ferrari - Alfą Romeo Racing Orlen. Teraz, na padoku Red Bull Ring, znów nasiliły się spekulacje o możliwej współpracy z ekipą z Hinwil.

- Tak naprawdę nie myślę o tym, co będzie w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to się ułoży - powiedział młody Niemiec. - Żyję tym, co jest teraz.

Kontrakty obecnych kierowców Alfy Romeo - Kimiego Raikkonena i Antonio Giovinazziego, wygasają po sezonie 2021.

Tymczasem zdaniem Josa Verstappena, Haas może być dobrym miejscem dla Schumachera również w przyszłorocznych mistrzostwach Formuły 1.

- Sądzę, że w przyszłym roku będą mieli większe wsparcie ze strony Ferrari. Wierzę, że za kulisami trwa ciężka praca - powiedział Holender. - Już w teraz w Haasie jest lepszy od Mazepina. Zalicza mniej obrotów, lepiej radzi sobie z presją.

Jos ujawnił, że kilka lat temu doradzał rodzinie Schumacherów pod kątem przyszłości Micka.

- Spotkałem się z Corinną (Schumacher) w ich pierwszym roku w Formule 4 i zapytała mnie wówczas, w którym kierunku powinni pójść - wspomniał. - Poleciłem im Premę, ponieważ w tamtym czasie byli najlepsi w Formule 4 i Formule 3. Tak też postąpili.

- Natomiast w odniesieniu do tego, co dzieje się teraz, poczekałbym jeszcze rok przed podjęciem kolejnych decyzji - dodał.