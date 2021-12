Były kierowca Formuły 1, obecnie ekspert Sky Sport F1 Germany - Ralf Schumacher, nigdy nie ukrywał swojej niechęci do Nikity Mazepina.

Występy reprezentanta zespołu Haas spotykały się z dużą krytyką ze strony kierowców i ekspertów, zwłaszcza w pierwszej połowie sezonu 2021.

W drugiej części roku Mazepin wraz z rosnącym doświadczeniem spisywał się nieco lepiej, chociaż i tak wyraźnie odstawał od kolegi zespołowego - Micka Schumachera.

- Mazepin z pewnością był dobrym kierowcą w Formule 2 - powiedział Ralf Schumacher. - Natomiast w tym roku jego rozwój poszedł w złym kierunku. Powinien zająć się czymś innym. Niekoniecznie musi jeździć w Formule 1.

Niemiec jest zdania, że dla jego bratanka - Micka, partnerstwo z Mazepinem nie jest zbyt dobre. Przydałby się bardziej doświadczony kolega zespołowy.

- Potrzebuje kogoś, kto by mu pomógł, kto wraz z nim pchnie zespół naprzód, aby nie pozostał sam w tej beznadziejnej sytuacji - podkreślił.

Haas w tym roku dysponował najsłabszym bolidem w stawce. Schumacher i Mazepin nie zdobyli ani jednego punktu. Amerykańska ekipa bowiem nie rozwijała VF-21 i skupiła się wyłącznie na przygotowaniach do sezonu 2022, nowej ery technicznej w F1.

- Zobaczymy co przygotuje Haas - odniósł się do przyszłorocznych mistrzostw. - Potem to już od Micka będzie zależało, jak wykorzysta możliwości bolidu.

