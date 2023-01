Mick Schumacher został zwolniony przez Haasa i opuścił akademię młodych kierowców Ferrari pod koniec ubiegłego sezonu, po dwóch latach zmiennego szczęścia w F1. Chociaż miał kilka imponujących wyścigów, były też frustracje wywołane awariami i błędami.

Mercedes zdecydował się na podpisanie kontraktu z Schumacherem jako oficjalnym kierowcą rezerwowym na 2023 rok. Szef Mercedesa, Toto Wolff, widzi duży potencjał w Schumacherze i uważa, że ​​mógłby on pójść w ślady Nycka de Vriesa, wchodząc do Formuły 1 z innym zespołem.

- Najważniejszym czynnikiem jest jego osobowość. To dobrze wykształcony, inteligentny i utalentowany młody człowiek. Można to zobaczyć na podstawie jego osiągnięć w karierze juniorskiej. Wierzę, że jeśli zapewnisz mu bezpieczne środowisko do dalszego rozwoju, to w przyszłości może być dobrym kierowcą wyścigowym - powiedział Wolff o Schumacherze.

- Sytuacja, w jakiej pozwoliliśmy odejść Nyckowi de Vriesowi, aby mógł zrobić karierę, może przydarzyć się Mickowi. Czy to w naszym zespole, czy gdzieś indziej, na tym etapie jeszcze nie wiemy - dodał szef Mercedesa.

Chociaż posiadanie nazwiska Schumacher w Mercedesie zapewnia zespołowi dobry impuls marketingowy, Wolff czuje, że obecność młodego Niemca stanowi również „zysk” na froncie technicznym. Podczas gdy zespoły Haas i Ferrari nie były przekonane, czy Schumacher jest częścią ich przyszłości F1, Wolff uważa, że ​​jego wiedza na temat bolidów nowej generacji jest dużym plusem.

- Jest w Formule 1 od dwóch lat, zna opony, zna trudności związane z DNA obecnej generacji bolidów F1 i będzie bardzo pomocny w symulatorze i ogólnej ocenie bolidu. Dobrze będzie mieć go na torze i w pokoju odpraw. Jest wiarygodnym, młodym kierowcą wyścigowym. Z tej perspektywy zdecydowanie zyskaliśmy na dołączeniu Micka do zespołu - powiedział Wolff.