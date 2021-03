Zarówno dla Schumachera, jak i Mazepina, sezon 2021 jest debiutem w królowej sportów motorowych.

- Znamy się od 2013 roku, kiedy byliśmy kolegami zespołowymi w TonyKart – powiedział Schumacher. - Tuż przedtem rywalizowaliśmy między sobą podczas wyścigu w La Conca. Jeden z moich ówczesnych partnerów powiedział, abym uważał na Nikitę, ze względu na sposób w jaki walczy i agresywną jazdę.

- Później nasze drogi ciągle krzyżowały się w różnych wyścigach i seriach, szanujemy się nawzajem - dodał.

Mazepin poproszony również o ocenę ich relacji, odparł: - Niezależnie od tego, co mówi Mick, darzę go ogromnym szacunkiem jako kierowcę wyścigowego. Bardzo go lubię również po prostu jako człowieka. W sporcie motorowym czasem spotyka się różne osoby, w przypadku których jest nawet ciężko przebywać w pobliżu. Mick jest zupełnym przeciwieństwem tego. Nie miałem wpływu na ten wybór, ale dobrze jest mieć koło siebie miłego gościa.

- Uważam, że to również bardzo dobra sytuacja dla zespołu. Gdy nie ma takich negatywnych emocji, ekipa lepiej się rozwija i możemy znaleźć się znacznie wyżej - dodał.

Mazepin zostanie czwartym reprezentantem Rosji w historii Formuły 1. Światowa Agencja Antydopingowa zakazała jednak rosyjskim sportowcom występowania pod swoją flagą w zawodach międzynarodowych.

Do oceny relacji swoich kierowców odniósł się szef zespołu - Günther Steiner. Przyznaje, że mają „skrajnie odmienny charakter” i w rezultacie „nie są dobrymi przyjaciółmi”.

- Z pewnością nie wychodzą razem wieczorem, ale też nie muszą tego robić - powiedział Steiner.

Określając osobowość Mazepina, stwierdził: - Jest bardzo bezpośredni. Dokładnie wie czego chce, radzi sobie ze wszystkim, starając się obrać ku temu jak najkrótszą drogę.

- Mick nad wieloma rzeczami zastanawia się dużo więcej. Wszystko analizuje. Jest o wiele bardziej pokorny - dodał.

