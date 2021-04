Mazepin aktualnie jest najczęściej krytykowany kierowcą Formuły 1, za liczne błędy i swoje zachowanie na torze. Mick Schumacher również ma już koncie wiele przygód w swoim debiutanckim sezonie w królowej sportów motorowych, ale nie jest pod takim ostrzałem, jak Rosjanin.

Niemiec, poproszony o ocenę tego stanu rzeczy, odparł: - Nie czuję, abym był traktowany jakoś specjalnie ulgowo, ale faktycznie nie odczuwam też zbytniej krytyki. Mam do tego neutralny stosunek. Jeśli ktoś postanowi mnie krytykować, niech to robi. Przyjmę każdą ocenę, czy to surową, czy nie. Wiem, kiedy popełniam błędy i staram się wyciągać z nich wnioski.

Schumacher uniknął odpowiedzi na słowa Mazepina, że dzięki członkostwu w Akademii Ferrari ma pewną przewagę.

- Akademia Ferrari działa bardzo dobrze - podkreślił. - Wprowadziła wielu kierowców do F1. Z tego punktu widzenia zawodnicy, jak i ten program, spisują się tak, jak powinni.

