Lider mistrzostw F2, Schumacher, poprowadzi Alfę Romeo kolegi z Ferrari Driver Academy, Antonio Giovinazziego, w piątkowej porannej sesji.

Schumacher podąża śladami absolwenta FDA Charlesa Leclerca, który jeździł dla szwajcarskiego zespołu w 2018 roku w F1, przed awansem do Ferrari.

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo trudnej, deszczowej sesji, Leclerc powiedział, że Schumacher nie musi nic udowadniać, po tak dobrych wynikach w F2 w ostatnich tygodniach.

- Patrząc na warunki zapowiadane na ten weekend, chyba nie będzie to najłatwiejszy debiut - mówił Leclerc. - Mówiąc to, myślę, że za każdym razem, gdy próbował nowego samochodu, zawsze padał deszcz. Więc dla niego to niewiele zmieni.

- To będzie trudna sesja i nie musi niczego udowadniać. Myślę, że pokazał wszystko, co powinien w tym sezonie w F2. Jestem pewien, że wykona świetną robotę.

Vettel, którego mentorem był ojciec Schumachera, Michael, uważa, że Mick zrobił wystarczająco dużo, aby zadebiutować w Formule 1 w 2021 roku już w pełnym wymiarze.

- Miejmy nadzieję, że zobaczymy go nie tylko jutro, ale również w kolejny piątek w tym roku. Oby w przyszłym sezonie otrzymał miejsce kierowcy wyścigowego. Tego mu życzę

- Oczywiście ma świetny rok, prowadzi w mistrzostwach F2 i jak powiedziałem, mam nadzieję, że uda mu się zdobyć miejsce na przyszły sezon - dodał. - To wspaniały gość. Naprawdę go lubię i jestem pewien, że zajdzie daleko.