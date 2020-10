Schumacher poczeka do Abu Zabi

Juniorzy z programu Ferrari szykowali się do pierwszego piątkowego treningu, ale pogoda sprawiła, że zarówno ta sesja, jak i kolejna zostały odwołane. Schumacher miał jeździć Alfą Romeo, a Illot bolidem ekipy Haas.

- Przykro mi z ich powodu, to była świetna okazja do debiutu w F1 - powiedział szef Ferrari Mattia Binotto. - Oczywiście możemy spróbować przenieść wszystko na kolejne wyścigi, ale jest to bardzo trudne.

- Następna runda mistrzostw będzie w Portimao, to nowy tor dla każdego i główni kierowcy będą potrzebowali pojeździć jak najwięcej. Potem w harmonogramie jest Imola, z dwudniowym formatem weekendu, a następnie nowy dla większości Stambuł. Następnie F1 udaje się do Bahrajnu, gdzie juniorzy będą ścigali się akurat w Formule 2. Tak więc kolejna szansa pojawia się dopiero w Abu Zabi - dodał.

Podczas Grand Prix Abu Zabi Ferrari planowało, że za kierownicę Alfy Romeo w pierwszym treningu wsiądzie Robert Shwartzman. Jednak w zaistniałych okolicznościach Rosjanin może stracić swoją szansę.