Zgodnie z sierpniowymi doniesieniami Motorsport.com syn Michaela - siedmiokrotnego mistrza świata - opuścił szeregi Ferrari Driver Academy.

W czwartkowym komunikacie poinformowano, że obie strony zdecydowały się zakończyć współpracę, która rozpoczęła się w 2019 roku i trwała cztery sezony. Do rozstania przyczyniła się także utrata przez Schumachera wyścigowego etatu w Haasie - klienckiej ekipie Ferrari. Poza rywalizacją o punkty dla amerykańskiego zespołu, Niemiec pełnił również rolę rezerwowego w Scuderii.

Osobą Schumachera od kilku tygodni interesował się Mercedes i ekipa z Brackley tuż po oświadczeniu Ferrari potwierdziła zakulisowe spekulacje, zatrudniając 23-latka jako kierowcę rezerwowego.

Schumacher będzie obecny podczas każdego wyścigowego weekendu sezonu 2023. Sporo czasu poświęci również na prace w symulatorze.

- Jestem bardzo podekscytowany dołączeniem do Mercedesa jako kierowca rezerwowy na sezon 2023 - przekazał Schumacher. - Jestem zdeterminowany, by dać z siebie wszystko i przyczynić się do wyników zespołu w tym konkurencyjnym i profesjonalnym środowisku.

- Traktuję to jako nowy początek i jestem po prostu podekscytowany oraz wdzięczny Toto [Wolffowi] i wszystkim zaangażowanym za obdarzenie mnie zaufaniem. F1 to fascynujący świat, w którym nauka trwa cały czas. Nie mogę się więc doczekać chłonięcia wiedzy i chcę dołożyć wszelkich starań dla korzyści Mercedesa.

Wolff, szef zespołu, dodał: - Mick to młody, utalentowany kierowca i cieszymy się, że dołączył do zespołu. Jest pracowity, spokojny i ma metodyczne podejście oraz wciąż jest głodny nauki i chce się doskonalić jako kierowca.

- Wszystkie wymienione cechy są bardzo ważne i cieszymy się, że Mick pomoże nam opracować W14. Wiemy też, że z dwuletnim doświadczeniem w Formule 1 będzie gotowy, by w dowolnym momencie wskoczyć do samochodu i zastąpić Lewisa lub George'a, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Najlepszym dotychczasowym rezultatem Micka Schumachera w Formule 1 jest szósta pozycja w tegorocznym Grand Prix Austrii. W Haasie Niemca zastąpi jego starszy i bardziej doświadczony rodak - Nico Hulkenberg.

Z kolei Mercedes potrzebował rezerwowego. Dwaj dotychczasowi zmienili barwy. Nyck de Vries otrzymał wyścigowy fotel w AlphaTauri. Stoffel Vandoorne będzie - obok Felipe Drugovicha - rezerwowym w Astonie Martinie.