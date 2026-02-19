Podczas gdy zespoły przed otwierającym sezon Grand Prix Australii, które odbędzie się 6-8 marca, w pełni wykorzystują testy w Bahrajnie, Schumacher zdradził, która ekipa według niego ma zauważalną przewagę nad rywalami.

Formuła 1 wprowadziła w tym sezonie nowe przepisy dotyczące nadwozi i silników, co ma znaczący wpływ na styl jazdy kierowców, którzy teraz będą musieli intensywnie pracować nad zarządzaniem energią.

- Ferrari zauważalnie spokojniej się prowadzi – powiedział były kierowca w podcaście Backstage Boxengasse. - Wszystkie inne bolidy mają ten sam problem z przyspieszeniem na wyjściu z zakrętu. Brzmi to dość dziwnie, gdy w grę wchodzi system odzyskiwania energii.

- W przypadku Ferrari wygląda to znacznie płynniej. Coś tam ewidentnie zrobiono inaczej.

Ferrari od początku przedsezonowych testów w Bahrajnie, których pierwsza tura rozpoczęła się 11 lutego, należy do ścisłej czołówki zespołów, które przygotowały samochody według całkiem nowych regulacji technicznych.

Schumacher, jako doświadczony kierowca, wychwycił kilka niuansów, oglądając nowy bolid Ferrari podczas jazdy.

- Ferrari pokonuje zakręty bardzo precyzyjnie. Kierowcy podczas hamowania nie zmagają się z wyjeżdżającym przodem, ale bolid nie jest też nadmiernie nadsterowny, co ma pozytywny wpływ na opony, które muszą mniej pracować. To może im dać ogromną przewagę - zaznaczył.

Lewis Hamilton, Ferrari Autor zdjęcia: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Kierowcy Ferrari, zarówno Lewis Hamilton, jak i Charles Leclerc, jak dotąd są zadowoleni z przebiegu testów. Pierwszego dnia drugiej tury jazd w Bahrajnie Leclerc pokonał rano 70 okrążeń, a Hamilton 47 po południu.

- Zrealizowaliśmy nasz program bez żadnych problemów – powiedział kierowca z Monako. - Na razie bardzo trudno jest wyciągać wnioski na temat osiągów i nie skupiamy się na nich. Przejechaliśmy wiele okrążeń, co jest teraz najważniejsze i będziemy nadal dążyć do celu.

Hamilton po swoim przejeździe dodał: - To był solidny dzień. Udało nam się przejechać sporo kilometrów i choć mieliśmy drobny problem podczas mojej sesji, to zespół wykonał świetną robotę, pomagając mi wrócić na tor i wykonać kilka długich przejazdów.

- Czuję, że poczyniliśmy postępy w porównaniu z zeszłym tygodniem i nadal pogłębiam swoją wiedzę na temat samochodu. Wciąż pracujemy nad dopracowaniem balansu, ale zmierzamy w dobrym kierunku.

Hamilton bardzo liczy na rewolucję techniczną F1 w 2026 roku. SF26 powstawał pod jego ścisłym nadzorem i siedmiokrotny mistrz świata uważa, że dzięki temu przezwycięży w tym sezonie zeszłoroczne problemy.

- Nowy samochód, w którego rozwoju mogłem uczestniczyć przez ostatnie 10 miesięcy, zawiera moją cząstkę, więc na pewno czuję się z nim bardziej związany – dodał.