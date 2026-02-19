Przejdź do głównej treści
Schumacher widzi więcej

Schumacher widzi więcej

Ralf Schumacher wskazał faworyta sezonu F1 2026.

Piotr Furman
Opublikowano:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Autor zdjęcia: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Podczas gdy zespoły przed otwierającym sezon Grand Prix Australii, które odbędzie się 6-8 marca, w pełni wykorzystują testy w Bahrajnie, Schumacher zdradził, która ekipa według niego ma zauważalną przewagę nad rywalami.

Formuła 1 wprowadziła w tym sezonie nowe przepisy dotyczące nadwozi i silników, co ma znaczący wpływ na styl jazdy kierowców, którzy teraz będą musieli intensywnie pracować nad zarządzaniem energią.

- Ferrari zauważalnie spokojniej się prowadzi – powiedział były kierowca w podcaście Backstage Boxengasse. - Wszystkie inne bolidy mają ten sam problem z przyspieszeniem na wyjściu z zakrętu. Brzmi to dość dziwnie, gdy w grę wchodzi system odzyskiwania energii.

- W przypadku Ferrari wygląda to znacznie płynniej. Coś tam ewidentnie zrobiono inaczej.

Ferrari od początku przedsezonowych testów w Bahrajnie, których pierwsza tura rozpoczęła się 11 lutego, należy do ścisłej czołówki zespołów, które przygotowały samochody według całkiem nowych regulacji technicznych.

Schumacher, jako doświadczony kierowca, wychwycił kilka niuansów, oglądając nowy bolid Ferrari podczas jazdy.

- Ferrari pokonuje zakręty bardzo precyzyjnie. Kierowcy podczas hamowania nie zmagają się z wyjeżdżającym przodem, ale bolid nie jest też nadmiernie nadsterowny, co ma pozytywny wpływ na opony, które muszą mniej pracować. To może im dać ogromną przewagę - zaznaczył.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Autor zdjęcia: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Kierowcy Ferrari, zarówno Lewis Hamilton, jak i Charles Leclerc, jak dotąd są zadowoleni z przebiegu testów. Pierwszego dnia drugiej tury jazd w Bahrajnie Leclerc pokonał rano 70 okrążeń, a Hamilton 47 po południu.

- Zrealizowaliśmy nasz program bez żadnych problemów – powiedział kierowca z Monako. - Na razie bardzo trudno jest wyciągać wnioski na temat osiągów i nie skupiamy się na nich. Przejechaliśmy wiele okrążeń, co jest teraz najważniejsze i będziemy nadal dążyć do celu.

Hamilton po swoim przejeździe dodał: - To był solidny dzień. Udało nam się przejechać sporo kilometrów i choć mieliśmy drobny problem podczas mojej sesji, to zespół wykonał świetną robotę, pomagając mi wrócić na tor i wykonać kilka długich przejazdów.

- Czuję, że poczyniliśmy postępy w porównaniu z zeszłym tygodniem i nadal pogłębiam swoją wiedzę na temat samochodu. Wciąż pracujemy nad dopracowaniem balansu, ale zmierzamy w dobrym kierunku.

Hamilton bardzo liczy na rewolucję techniczną F1 w 2026 roku. SF26 powstawał pod jego ścisłym nadzorem i siedmiokrotny mistrz świata uważa, że dzięki temu przezwycięży w tym sezonie zeszłoroczne problemy.  

- Nowy samochód, w którego rozwoju mogłem uczestniczyć przez ostatnie 10 miesięcy, zawiera moją cząstkę, więc na pewno czuję się z nim bardziej związany – dodał.

Lando Norris, McLaren

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Lewis Hamilton, Ferrari

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Max Verstappen, Red Bull Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
George Russell, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Max Verstappen, Red Bull Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Liam Lawson, Racing Bulls

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Lando Norris, McLaren

Piąty dzień testów w Bahrajnie
George Russell, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Lando Norris, McLaren

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Oliver Bearman, zespół Haas F1

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
George Russell, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Frederic Vasseur, Ferrari

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Lewis Hamilton, Ferrari

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Gabriel Bortoleto, zespół Audi F1

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
George Russell, Mercedes

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Piąty dzień testów w Bahrajnie
Formuła 1
21

Poprzedni artykuł Tym razem Norris

