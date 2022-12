Przygoda Schumachera z królową motorsportu została przerwana po dwóch latach. Z usług młodego Niemca zrezygnował Haas, stawiając na jego bardziej doświadczonego rodaka - Nico Hulkenberga. W amerykańskiej ekipie stwierdzili, że to dla nich bezpieczniejsze rozwiązanie.

Z powodu słabej formy samochodu Schumacher w swoim debiutanckim sezonie mógł powalczyć jedynie o przedostatnie miejsce z zespołowym kolegą - Nikitą Mazepinem. W tegorocznej kampanii Haas dysponował lepszym bolidem, co pokazał przede wszystkim Kevin Magnussen. Schumacher z kolei w pierwszym półroczu popełnił kilka błędów, m.in. dwukrotnie kompletnie rozbijając samochód. I choć później błysnął w Wielkiej Brytanii i Austrii, dla szefostwa Haasa było to za mało.

Sam kierowca uważa, że przez te dwa sezony nie pokazał pełni swoich możliwości i w przyszłości nadal może być w czołówce Formuły 1.

- Już wielu to powiedziało, ale uważam, że warto to powtórzyć. Nikt nie był w Formule 1 kierowcą kompletnym już po dwóch latach. Nadal jest wiele do nauczenia się.

- Chcę się tego nauczyć i jestem przekonany, że jak tylko poskładam wszystko w całość, tak jak pokazywałem to w juniorskich kategoriach, również w Formule 1 mogę być czołowym kierowcą. Dla mnie osobiście liczy się trend, który był widoczny w trakcie sezonu. Widać było stałą poprawę i udało mi się osiągnąć część rzeczy, na których mi zależało.

- Oczywiście, nie wszystko się udało, ale to Formuła 1 i nigdy nie ma pewności. Było znacząco inaczej niż we wszystkich juniorskich seriach, w których wcześniej brałem udział.