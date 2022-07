Zespół Haas F1 zaliczył solidne Grand Prix Austrii. Mick Schumacher zajął szóste miejsce w wyścigu rozegranym na Red Bull Ringu, a Kevin Magnussen był ósmy.

Niemiec nie krył zadowolenia z wyniku, podkreślił też rolę partnera w kontekście wsparcia na jakie może liczyć ze strony Magnussena.

- Poszło nad dużo lepiej niż w sobotę. Czułem się bardzo pewnie w samochodzie, opony oczywiście nie wytrzymały tak długo jak się spodziewaliśmy i dlatego wróciliśmy do strategii dwóch postojów. Generalnie pokazaliśmy świetne tempo, w co celowaliśmy na początku tego weekendu i udało się - powiedział Schumacher. - Mam teraz dziesięć punktów, co jest fajne, a zgromadziłbym może nawet dwanaście, gdybyśmy zajęli dwunaste miejsce na Silverstone. Żarty jednak na bok. To świetny wynik dla zespołu. Znów podwójne punkty, drugi raz z rzędu, czego nie spodziewaliśmy się. To odświeżająca zmiana.

- Presja, jaką szef zespołu Gunther Steiner zwiększył w ciągu ostatnich kilku tygodni, przyczyniła się do tego zwrotu - kontynuował 23-latek. - Jako sportowiec potrzebujesz takiego bodźca, ponieważ jest to pobudzające w kontekście szybszej jazdy. W Silverstone wreszcie udało mi się zdobyć pierwsze punkty. Potrzebowałem tego do odpalenia fajerwerków.

W odniesieniu do współpracy z Magnussenem dodał: - Kevin miał świetny początek sezonu i myślę, że to również mnie zainspirowało. Oczywiście jesteśmy też rywalami i jeden chce spisać się lepiej od drugiego. Kevin przedstawił mi różne pomysły na to, jak podejść do weekendu wyścigowego, a w szczególności do wyścigu. Motywujemy się nawzajem i wspólnie staramy się rozwijać wraz z zespołem.

- Idziemy we właściwym kierunku - wskazał na pracę zespołu. - Punktowaliśmy na Silverstone oraz tutaj. Mogliśmy również zdobyć punkty w sprincie, co pokazuje nasz trend wzrostowy, który miejmy nadzieję, będzie kontynuowany. Liczę, że uda nam się to osiągnąć ponownie przed letnią przerwą w Le Castellet i Budapeszcie, a potem zaliczymy mocną drugą połowę sezonu dzięki aktualizacjom samochodu.

W Grand Prix Austrii Mick Schumacher został wybrany kierowcą dnia.