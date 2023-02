F1 przeszła zmianę przepisów technicznych na początku zeszłego roku. Zmiana koncepcji aerodynamicznej bolidów miała na celu umożliwienie kierowcom bliższego podążania za sobą, a tym samym ułatwienie wyprzedzania.

Jednak Mike Elliott z Mercedesa ma mieszane uczucia na temat zakresu poprawy sytuacji, po dominującym sezonie Red Bulla. Dyrektor techniczny zespołu z Brackley uważa, że ​​błędem byłoby sądzić, że sytuacja radykalnie się zmieniła.

W rozmowie z Motorsport.com Elliott powiedział, że czuje, że nowe przepisy nie przyniosły tak dużego postępu, jak niektórzy oczekiwali.

Czytaj również: Ściganie zakończy dyskusje

- Osobiście nie byłem wielkim fanem nowych zasad. Zdecydowanie pozwoliły bolidom zbliżać się w zakrętach, ale nie jestem pewien, czy nie straciliśmy na prostych. Nie wydaje mi się, żebyśmy widzieli znacznie bliższe ściganie, po prostu dostaliśmy inny zestaw zasad - stwierdził Elliott.

Dyrektor techniczny Mercedesa powiedział, że z czysto inżynieryjnego punktu widzenia zespoły zajmowały się nowymi bolidami tak, jak w każdym innym roku. Chodziło o jak najlepsze wykorzystanie nałożonych ograniczeń.

- Ogólnie rzecz biorąc, to tylko zestaw przepisów i ograniczeń, z którymi próbujesz sobie poradzić. Starasz się wyprodukować najszybszy bolid, jaki możesz, i pod pewnymi względami nie ma dla nas większego znaczenia, jaki jest efekt. Rezultat jest taki, że jest to dla nas wyzwanie - powiedział Mike Elliott.

Czytaj również: Russell sprawdził nowe opony

- Myślę, że ważniejsze jest to, czego chcą fani. Co jest potrzebne do tworzenia naprawdę dobrych wyścigów i jak możemy uzyskać bolidy, które to robią? Czy dzięki temu zrobiliśmy krok we właściwym kierunku? Może. Ale nie jestem pewien - uznał dyrektor techniczny Mercedesa.

Mike Elliot wierzył, że istnieją sposoby na stworzenie bolidów, które mogą podążać bliżej siebie w zakrętach, a następnie zyskać na strumieniu powietrza na prostych, ale wymagałoby to długoterminowego planowania.

F1 ocenia już możliwość wprowadzenia aktywnej aerodynamiki od 2026 roku, która zmieni ustawienia siły docisku dla zakrętów i prostych.

- Musielibyśmy mieć coś zupełnie innego niż to, co mamy w tej chwili. Zdecydowanie istnieją technologie, które mogą przynieść bolidy mogące podążać blisko siebie w zakrętach i nadal dawać korzyści w zakresie oporu na prostych. Formuła 1 i FIA pracują nad tym, jakie będą przepisy na 2026 rok. Mam nadzieję, że skończymy z czymś, co będzie dobrym krokiem w tym kierunku - podsumował Elliott.