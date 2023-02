Doradca Red Bulla ds. sportów motorowych, który wprowadził Vettela do F1, powiedział ostatnio, że czeka na zakończenie zimowych wakacji czterokrotnego mistrza świata, zanim zacznie forsować pomysł roli menadżerskiej

- Myślę, że musi najpierw odnaleźć siebie i zobaczyć, czego dokładnie chce - powiedział Marko w rozmowie z ntv.

- Jeśli miałby mieć stanowisko kierownicze, wiązałoby się to z równie dużym wysiłkiem i licznymi podróżami, jak do tej pory - dodał 79-latek.

Marko nalegał również, że rola Vettela, potencjalnie w Red Bull Racing, nie byłaby czysto ambasadorska, jak to ma miejsce w przypadku zadań powierzonych ich obecnemu kierowcy rezerwowemu, byłemu koledze zespołowemu Niemca, Danielowi Ricciardo.

- To nie jest gest solidarności - powiedział Austriak o swoim zainteresowaniu Vettelem. - Po prostu mamy świadomość, jak on pracuje. Z lekcji, które wyciągnęliśmy na temat tego, co może osiągnąć, wiemy, że jest otwartym i inteligentnym człowiekiem.

W miejscu, w którym Red Bull i Sebastian Vettel mogą się jednak zderzyć, jest przywiązanie Niemca do kwestii politycznych, społecznych i kulturowych, w tym jego silne stanowisko w sprawie ekologii.

Gdy Vettel, były już kierowca F1, startował w ostatni weekend w Race of Champions, powiedział dla Corriere dello Sport: - Kocham sport motorowy, ale jednocześnie jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o przyszłość.

- Teraz do sportu wchodzą młodzi kierowcy, a ja mam dzieci i myślę, że to byłby prawdziwy przywilej, aby doświadczyły tego świata w sposób, w jaki tego dokonałem. Szkoda, gdyby pewnego dnia zostało to zakazane z oczywistych powodów - dodał.

- Wybiegając do przodu, jeśli chcemy nadal mieć ten sport i kultywować naszą pasję do wyścigów, musimy myśleć o alternatywach. Możemy nadal działać tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, przez kilka kolejnych lat, ale potem natrafimy na bardzo duży problem. Dobrze więc, że jest ten ruch - ludzie myślą o tym, jak stworzyć zrównoważoną przyszłość - podsumował.

Video: Kto jest najlepszym kierowcą F1 Red Bulla - Część 2