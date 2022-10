W piątek FIA potwierdziła, że ​​Red Bull został ukarany grzywną w wysokości 7 milionów dolarów i redukcją o 10% czasu testów aerodynamicznych przez następne 12 miesięcy. Aston Martin musi z kolei zapłacić karę w wysokości 450 000 dolarów za naruszenie proceduralne. To oczywiście efekt zamieszania związanego z limitami budżetowymi.

Szef McLarena, Andreas Seidl, podkreślił, że to budujące, że proces FIA zadziałał skutecznie, ale zakwestionował wysokość kar i przekonywał, że przyszłe sankcje powinny być wyższe.

- Mam mieszane uczucia. Z jednej strony to dobrze, że mamy potwierdzenie, że audyt FIA został przeprowadzony w bardzo dokładny i sumienny sposób. Pozytywne jest również to, że zastosowano karę, która jest dobra dla sportu, ponieważ zniechęca do podobnych wykroczeń - przyznał Seidl w rozmowie z Motorsport.com

- Ale z naszego punktu widzenia, jeśli spojrzeć na wymiar kary, to zwyczajnie nie pasuje ona do skali wykroczenia i nie jest wystarczająco surowa. Mamy nadzieję, że w przypadku podobnych naruszeń w przyszłości kary będą znacznie ostrzejsze - zapowiedział szef McLarena.

Zapytany o wpływ zmniejszenia czasu na testy aerodynamiki, który dotknie Red Bulla, Seidl przyznał, że 10% redukcji z pewnością zrobi różnicę w rozwoju bolidu. Szef McLarena zbagatelizował również wyjaśnienia Christiana Hornera, dotyczące tego, dlaczego Red Bull przekroczył limit budżetowy.

- Nie oglądałem tego. Jako dziecko nie lubiłem bajek. Dlatego nie chciałem słuchać dzisiejszej konferencji prasowej Christiana - podsumował Andreas Seidl.