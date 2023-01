Wielu obawiało się, że nowe ograniczenia konstrukcyjne mogą doprowadzić do wyłonienia jedynego słusznego wzorca budowy bolidu, przy czym tylko barwy i nieistotne różnice konstrukcyjne będą sposobem na rozróżnienie poszczególnych zespołów.

Jednak gdy ekipy pokazały swoje maszyny na 2022 rok, stało się jasne, że obawy te były bezpodstawne, ponieważ istniały wyraźne obszary swobody dla projektantów. Te elementy okazały się siłą napędową w bitwie technologicznej w zeszłym roku, a to oznacza, że ​​będą równie ważne dla zespołów, które będą doskonalić swoje projekty w 2023 roku.

Kiedy przyglądamy się aspektom, które mogą mieć znaczenie w nadchodzącej kampanii, oczywistym punktem wyjścia są sekcje boczne. Chociaż na początku sezonu 2022 istniało około pięciu różnych rozwiązań, stało się jasne, że do końca roku zespoły chciały zbliżyć się do mniejszej liczby.

Rozwiązanie w stylu Red Bulla okazało się tym preferowanym, ponieważ wiele zespołów dokonało zmiany w tym kierunku, prawdopodobnie dlatego, że oferowało najszersze okno wydajności przy najmniejszych kosztach rozwoju.

Ma to kluczowe znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę limit kosztów i ograniczenia dotyczące testowania. Biorąc pod uwagę, że zwycięzca mistrzostw zdecydował się na to rozwiązanie, sensowne wydaje się podążanie w tym kierunku przez pozostałe zespoły.

Co ciekawe, zespół AlphaTauri również rozpoczął sezon z podobnym rozwiązaniem, choć nie tak szczegółowym, co pokazuje, że jest to tylko jeden z czynników wpływających na osiągi. Alpine kontynuowało optymalizację swojego projektu, mieszając elementy w stylu Ferrari i Red Bulla.

Zespoły Astona Martina, Williamsa i McLarena na przestrzeni sezonu również dążyły do rozwiązań zbliżonych mniej lub bardziej do mistrzowskiej ekipy Red Bulla.

Rozwiązanie Mercedesa skupia się na maksymalnym odchudzeniu tylnej części samochodu. Stwarza to pewne wyzwania pod względem konstrukcyjnym, biorąc pod uwagę testy zderzeniowe, które należy przejść, aby uzyskać homologację. Istnieje jednak wyraźna przewaga aerodynamiczna, która dominuje nad kompromisami w zakresie masy lub konstrukcji, które należy poczynić.

Unikatowe rozwiązanie Ferrari w stylu "wanny" najbardziej wykorzystuje wprowadzenie otworów chłodzących w nadwoziu. Otwory zostały wycięte, aby ciepło odprowadzane z wnętrza pracowało wraz z zewnętrznym strumieniem, poprawiając przejście powietrza do tylnej części bolidu. Zespół wprowadził drobne zmiany geometryczne w tym rozwiązaniu w trakcie sezonu.

Jednak fakt, że tylko Haas chciał wykorzystać podobny projekt, sugeruje, że znalezienie wydajności w tej koncepcji mogło wymagać znacznych zasobów. Ten czynnik może wyjaśniać, dlaczego nie osiągnięto jeszcze zgody co do tego, które rozwiązanie sekcji bocznych jest najlepsze.