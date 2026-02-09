Brundle, były kierowca Formuły 1 i analityk Sky Sports, uważa, że ​​Senna i Schumacher z przyjemnością ścigaliby się nowymi samochodami F1.

W nadchodzącym sezonie 2026 zaczną obowiązywać nowe przepisy techniczne. Daleko idące zmiany dotknęły m.in. jednostki napędowe, których moc będzie generowana w równym stopniu przez silnik elektryczny i spalinowy, co w rezultacie zwiększy nacisk na umiejętne zarządzanie energią.

- Jeśli kierowcy będą chcieli jechać na pełnych obrotach przez długi czas, będą musieli wziąć pod uwagę niezawodność samochodu – powiedział Brundle podczas wydarzenia prasowego McLarena. - Zawsze było tak samo, niezależnie od tego, czy to byli Stirling Moss i Juan Manuel Fangio, Jackie Stewart, Graham Hill, czy Jim Clark.

- Wtedy musieliśmy uważać na pierścienie uszczelniające, półosie napędowe, przeguby, skrzynie biegów, silniki, zawieszenie, sworznie wahaczy i sprzęgło – zawsze musieliśmy o tym pamiętać. Nawet w ekstremalnych czasach turbodoładowania w latach 80. mieliśmy 220 litrów paliwa, więc przez cały wyścig jechaliśmy jak na bombie.

- Raz wypadłem z toru przed metą w Adelajdzie i straciłem trzecie miejsce, bo nie byłem wystarczająco ostrożny i nie zadbałem o opony, o których trzeba pamiętać zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

Były kierowca, który w 1992 roku współpracował z Schumacherem w Benettonie, dodał: - Myślę, że Ayrton i Michael pokochaliby te samochody, ponieważ potrafiliby wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia i wiedzieliby, jak najlepiej wydobyć z nich to, co najlepsze i odnieść sukces.

Michael Schumacher, Benetton B192 Ford. Autor zdjęcia: Motorsport Images

Ayrton Senna był trzykrotnym mistrzem świata kierowców (1988, 1990-1991). Brazylijczyk stracił życie 1 maja 1994 roku w tragicznym wypadku podczas Grand Prix San Marino. Miał 34 lata.

Michael Schumacher sięgał po koronę najlepszego kierowcy F1 aż siedmiokrotnie w latach 1994-1995, 2000-2004. W grudniu 2013 roku doznał poważnych obrażeń głowy w wypadku na nartach, w wyniku którego zapadł w śpiączkę. Od tego czasu jego stan zdrowia jest utrzymywany w ścisłej tajemnicy przez rodzinę.