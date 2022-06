Po zwycięstwie w Grand Prix Monako Meksykanin w klasyfikacji mistrzostw ma tylko piętnaście punktów straty do lidera Verstappena i sześć do drugiego Charlesa Leclerca ze stajni Ferrari.

Rok temu, w swoim pierwszym sezonie w Red Bull Racing, Perez pełnił rolę drugiego kierowcy, wspierając Verstappena w walce o tytuł. W obecnej kampanii 32-latek pokazał jednak znacznie lepszą formę, deklasując Holendra w Arabii Saudyjskiej, gdzie zdobył pole position. W Monako też spisał się od niego lepiej w czasówce, w której uplasował się na trzeciej lokacie, o jedną pozycję wyżej od kolegi. Natomiast w Australii i Miami zakwalifikował się o mniej niż 0,1s za obrońcą tytułu.

Kontrowersje wokół poleceń zespołowych podczas Grand Prix Hiszpanii uwidoczniły pewne napięcie w obozie ekipy z Milton Keynes, w kontekście statusu Pereza, ale wkrótce potem wygrał w Grand Prix Monako, a w tym tygodniu RBR potwierdził podpisanie z nim nowego, dwuletniego kontraktu.

Horner podkreślił, że zespół nie dba o to, który z jego kierowców będzie cieszył się z końcowego sukcesu.

- Nie ma dla nas znaczenia, który z nich zostanie mistrzem świata - powiedział Horner. - Oczywiście, zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów jest najważniejsze.

- Czy to będzie Max, czy Checo, obaj są kierowcami Red Bulla i obaj mają takie same szanse na tytuł - zapewnił. - Oczywiście, to długi sezon, pojawią się wzloty i upadki, ale świetnie, że obaj nasi kierowcy są w ścisłej czołówce.

- Sergio jest w najlepszej formie w swojej karierze, wykonuje świetną pracę i w Monako nie był to odosobniony wyczyn. Widzieliśmy przecież jego pole position w Dżuddzie. Prezentuje naprawdę wysoką formę. To dla nas fantastyczne, ale generalnie potrzebujemy, aby obaj kierowcy współpracowali ze sobą najlepiej, jak potrafią.

Zapytany przez Motorsport.com, czy Perez po wspomnianych team orders w Barcelonie, chciał coś udowodnić w Monako, Horner powiedział: - On zawsze lubił ten tor. Pamiętam, kiedy jeździł tu dla mnie w GP2, zawsze był bardzo mocny, podobnie jak w nadchodzącym wyścigu w Azerbejdżanie, gdzie również jest obiekt uliczny.

- Rozmawialiśmy oczywiście zaraz po zawodach w Barcelonie, nie było żadnych problemów, doskonale rozumiał o co chodziło - zapewnił. - Teraz jest w świetnym położeniu, ma dużą pewność siebie i bardzo dobrze jeździ. Różnice między nim, a Maxem są o wiele mniejsze.

Relacje w Red Bull Racing

Perez nie wątpi w swoje szanse na tytuł: - To nie ulega wątpliwości. Nie musieli mi tego mówić. Po mojej stronie garażu, jak i w szeregach zespołu jest to wiadome. W przeciwnym razie by mnie tu nie było.

Verstappen zapewnił, że jego przyjazne stosunki z Perezem nie zostaną naruszone, nawet jeśli będą uwikłani w zaciętą walkę o tytuł.

- Dlaczego miałoby to się zmienić - powiedział Verstappen. - Pracujemy naprawdę dobrze jako zespół. Zawsze staramy się zoptymalizować samochód działając dla dobra ekipy. Oczywiście na torze dajemy z siebie wszystko, ale szanujemy się. W każdy weekend staramy się zdobyć jak najwięcej punktów dla stajni. Natomiast na sam koniec wygra najlepszy.

