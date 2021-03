Podczas minionych testów przedsezonowych w Bahrajnie, Haas nie był w stanie pochwalić się nadzwyczajnymi osiągami. Zdaniem ekspertów samochód amerykańskiej ekipy, pod względem prędkości, zajmuje dziewiąte miejsce, na dziesięć ekip obecnych w stawce. Niektórzy sugerują, że nawet ostatnie, za Williamsem.

Wcześniej Haas zapowiedział, że w tym roku nie będą rozwijali VF-21. Wszystkie środki zamierzają kierować na przygotowania do przyszłorocznych mistrzostw, kiedy w życie wejdą zupełnie nowe przepisy techniczne.

W takiej sytuacji głównym źródłem postępów ekipy, dla której jeżdżą Nikita Mazepin i Mick Schumacher, może być poprawiony silnik Ferrari.

- Opierając się na tym, co usłyszałem od zespołu, ale również na własnych odczuciach, nowy silnik stanowi krok naprzód - przekazał Mazepin.

- Jak wiemy, bolid w tym roku nie będzie modyfikowany - dodał. - Dlatego jednostka napędowa jest jedyną rzeczą, na której będziemy się opierać. Mam nadzieję, że wszystko będzie z nią dobrze.

Pytany, czy jest gotowy do wyścigowego debiutu w F1, odparł: - Tak. Te ostatni dni w Bahrajnie bardzo różniły się od tego, do czego jestem tu przyzwyczajony. Wiecie, doświadczyliśmy wszystkich możliwych warunków, poza deszczem. W zaistniałych okolicznościach, jeśli chodzi o moją wiedzę, jako debiutanta szykującego się do pierwszego wyścigu, zebrałem jej tyle ile mogłem.

Galeria: Nikita Mazepin podczas testów F1 w Bahrajnie

Nikita Mazepin, Haas VF-21 1 / 11 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 2 / 11 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 3 / 11 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 4 / 11 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 5 / 11 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 6 / 11 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Nikita Mazepin, Haas VF-21 7 / 11 Autor zdjęcia: Haas F1 Team Nikita Mazepin, Haas VF-21 8 / 11 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 9 / 11 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 10 / 11 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 11 / 11 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images