Szef ekipy z Maranello powiedział niedawno, że ich jednostka napędowa ma o 50 koni mechanicznych mniej niż ta Mercedesa.

Natomiast prace Włochów nad przyszłorocznym sinikiem wyglądają „bardzo obiecująco”.

- Jeśli chodzi o moc silnika to tak, straciliśmy trochę osiągów w porównaniu do zeszłego roku - cytuje Vettela magazyn Globo. - Co do samochodu, w trakcie sezonu postawiliśmy mały krok naprzód.

- W zeszłym roku nasz bolid był bardzo wydajny. Mieliśmy duży docisk i mały opór - dodał. - W tym roku samochód generuje jeszcze większy docisk, ale też większy opór i właśnie to stanowi duży problem.

Sebastian Vettel po sezonie 2020 żegna się z Ferrari i przechodzi do Astona Martina. Jego miejsce zajmie Carlos Sainz.