Grand Prix Wielkiej Brytanii stało się jednym z najpopularniejszych wyścigów, szczycąc się kompletem publiczności od czasu powrotu fanów na imprezy sportowe. Rekordowa liczba 400 000 fanów została zarejestrowana w ciągu trzech dni podczas zeszłorocznego wyścigu.

Chcąc zapewnić fanom jeszcze więcej akcji podczas ich pobytu na torze, szef Silverstone chce przedłużyć Grand Prix Wielkiej Brytanii do czterech dni. Chociaż format weekendu F1 trzymałby się tradycyjnego biegu od piątku do niedzieli, udostępnienie toru w czwartek dałoby więcej możliwości do pojawiania się kolejnych serii towarzyszących.

Podobne podejście przyjęto podczas Grand Prix Australii, podczas którego przez cztery dni rozgrywane są wyścigi takich serii, jak Supercars, Porsche Carrera Cup i S5000.

- Uważam, że muszą zmienić format weekendu. Mówią, że FIA musi zrobić testy systemów. Cóż, róbcie to dzień wcześniej. Przygotujmy coś na czwartek. Jest wielu ludzi, którzy chcą przyjechać i zobaczyć różne rzeczy, a trzy dni to naprawdę za mało. Zróbmy z tego najlepszą część tygodniowego festiwalu - powiedział Stuart Pringle, dyrektor zarządzający Silverstone, na głównej scenie Autosport International w Birmingham w czwartek.

Tor od kilku lat zapewnia coraz szerszą ofertę dla fanów uczestniczących w wyścigowym weekendzie. Większy nacisk kładzie się między innymi na wydarzenia muzyczne po zakończeniu akcji na torze.

Pringle przyznał, że nastąpiła „ogromna zmiana” w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy przyszłość Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone wydawała się wątpliwa, chwaląc podejście właścicieli F1, Liberty Media, od czasu przejęcia serii w 2017 roku.

- To pewne, że wyprzedasz wyścig. Kilka lat temu zaczęliśmy wyprzedawać też soboty, a teraz również piątki. Tam jest zysk. A jeśli nie osiąga się zysków – panie Ecclestone – nie można inwestować w infrastrukturę. Teraz z przyjemnością stwierdzam, że właściciele F1 mają rozsądny pogląd na to, że zniszczenie promotora nie leży w ich interesie. Jeśli zbudujemy lepsze obiekty, uzyskamy pozytywne wrażenia fanów, a to jest dobre dla mistrzostw i każdy jest zwycięzcą - podsumował Pringle.