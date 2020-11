Skarga na Verstappena

Podczas drugiego treningu przed Grand Prix Portugalii doszło do kolizji Lance’a Strolla i Maxa Verstappena. Holender w ostrych słowach komentował incydent w radiowym komunikacie.

- Czy ten pieprzony facet jest ślepy? Co do cholery jest z nim nie tak? Jezu Chryste, co za głąb. Mamy uszkodzenia. Co za mongoł - krzyczał Verstappen.

Jeszcze w Portugalii Verstappen pytany czy uważa, iż użyty język nie był odpowiedni, jedynie wzruszał ramionami, mówiąc, że to nie jego problem. W piątek po przyjeździe do Włoch przyznał jednak, że dobrane słowa nie były właściwe i nie zamierzał nikogo urazić.

Cała sytuacja nie przeszła bez echa, wzbudzając reakcję różnych organizacji, m.in. Mongol Identity. Przedstawiciele władz mongolskich wysłały również list do Dietricha Mateschitza, szefa Red Bulla i Tobiasa Moersa, dyrektora generalnego Astona Martina, w którym wyrażają rozczarowanie językiem holenderskiego kierowcy.

Purevsuren we wspomnianym liście przyznał, że był przekonany, iż nie obędzie się bez reakcji ze strony FIA.

- Przykro mi, że kierowca Red Bull Racing, Max Verstapen podczas treningu przed Grand Prix Portugalii publicznie użył języka rasistowskiego i nieetycznego - czytamy w liście. - Sport jest uważany za symbol jedności na całym świecie i uważam, iż nie ma w nim miejsca na żadne przejawy dyskryminacji rasowej.

- Popieram inicjatywę F1 „We Race As One” przeciwko rasizmowi. Jednak biorąc pod uwagę opisywany incydent, wątpię czy kampania odzwierciedla rzeczywistość. Jestem przekonany, że FIA powinna podjąć działania przeciwko kierowcy Red Bull Racing, Maxowi Verstappenowi za jego niedopuszczalne zachowanie polegające na wielokrotnym użyciu rasistowskiego i obraźliwego języka, aby zapobiec powtórce takiego nieetycznego zachowania.

Christian Horner, szef RBR, tłumaczył swojego kierowcę, podkreślając, że słowa zostały wypowiedziane pod wpływem emocji. Koncern Red Bull nie odniósł się jeszcze do sprawy.