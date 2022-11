Po tym, jak Fernando Alonso postanowił nie podpisywać nowego kontraktu i przenieść się do Astona Martina w Alpine byli przekonani, że do Estebana Ocona dołączy Oscar Piastri. Młody Australijczyk porozumiał się jednak w międzyczasie z McLarenem, a FIA oznajmiła po długiej analizie, że miał do tego prawo.

W Enstone szukali drugiego kierowcy i - choć początkowo wydawało się to mało możliwe - udało im się ściągnąć z AlphaTauri Pierre’a Gasly’ego.

- Jestem zadowolony, ponieważ nasz skład z Estebanem i Pierre'em będzie lepszy od tego gdybyśmy wygrali tę sprawę dotyczącą Piastriego - przyznał Szafnauer na łamach dziennika AS.

Pytany czy duet Ocon/Alonso nie byłby jeszcze lepszym rozwiązaniem, Amerykanin odparł:

- Dobre pytanie. W tym roku mieliśmy świetne zestawienie kierowców. Fernando wykonał fantastyczną robotę i nadal jest bardzo szybki.

- W tej chwili jestem zadowolony ze składu, ale zapytajcie mnie za rok i wam odpowiem.

Alonso często nie ukrywał swojej frustracji problemami technicznymi, które doskwierały mu w tym sezonie, a po awarii w finale sezonu w Abu Zabi stwierdził nawet, iż cieszy się, że to już koniec męczarni.

- Oczywiście, miał więcej awarii niż Esteban. Wiemy o tym. Zdarzało się to zwykle wtedy, kiedy mógł zdobyć dobre punkty. Mnie też to nie cieszy. Jednak gdybyśmy nie mieli żadnych problemów u Fernando i tak bylibyśmy na czwartej pozycji wśród konstruktorów. Taki był cel i go osiągnęliśmy.

- Czwarte miejsce to maksimum, które mogliśmy w tym roku zdobyć, więc ryzyko z osiągami silnika kosztem niezawodności było słuszną decyzją. Mamy dobrą bazę na przyszły rok. Samochód zmieni się niewiele. W zasadzie będzie taki sam, ale ze sporymi modyfikacjami w obrębie podłogi.