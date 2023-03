Forma Alpine jest jedną z większych zagadek. W podsumowaniu trzydniowej sesji testowej w Bahrajnie obaj kierowcy: Pierre Gasly i Esteban Ocon znaleźli się w dolnych rejonach tabeli czasów.

W obozie francuskiej ekipy wydają się jednak nie być mocno zaniepokojeni. Przyznali, że A523 ani razu nie jeździł z niskim obciążeniem paliwem i nie skorzystano z najbardziej miękkich opon. Ponadto zaobserwowane podczas niektórych przejazdów podskakiwanie to wynik eksperymentów, a nie powrót problemów z 2022 roku.

- Naprawdę sporo nauczyliśmy się o samochodzie. Sprawdziliśmy go naprawdę dobrze, chociaż na pewno jeszcze nie w pełni - przekonuje odpowiedzialny za sprawy techniczne Harman.

- Sporo odkryliśmy. I wydaje mi się, że przystąpimy do wyścigu dobrze przygotowani. Chcemy się upewnić, że wykorzystaliśmy wszystkie narzędzia zamontowane w samochodzie. To najważniejsze. Nic nie można pozostawić przypadkowi.

Harman podkreślił, że część programu zajęły jazdy z mocno usztywnionym bolidem, a wnioski z tych eksperymentów mają przydać się w dalszej części sezonu.

- Jestem przekonany, że widzieliście ujęcia telewizyjne. Samochód był ustawiony dość sztywno i w pewnych warunkach to działa. Musieliśmy to sprawdzić. Na tym torze tego się raczej nie wykorzystuje, ale na innych w trakcie sezonu może się to przydać. Stąd test.

- Uważam, że wiele się dzięki temu nauczyliśmy. Niektóre z narzędzi, które zwykle mamy z tyłu samochodu, pozwalają nam wykorzystać tę wiedzę. Nie można pominąć też wysokości zawieszenia samochodu. To główny czynnik jeśli chodzi o osiągi. To też chcieliśmy sprawdzić. Mamy w bolidzie pewną technologię, która pozwala jeździć niżej niż w ubiegłym roku.

- Skorzystamy z tego podczas pierwszego treningu w Bahrajnie. Będzie interesująco.

Wspomniany trening na Bahrain International Circuit ruszy w piątek o godzinie 12:30 polskiego czasu.