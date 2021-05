Verstappen przyjechał do Monako z nadzieją odniesienia zwycięstwa w piątej rundzie sezonu F1 2021 i zmniejszenia czternastopunktowej straty do lidera mistrzostw - Lewisa Hamiltona.

Drugą sesję treningową reprezentant Red Bull Racing ukończył na dopiero czwartym miejscu. Dublet zanotowało Ferrari, trzeci był Lewis Hamilton.

Holender otwarcie przyznaje o swoich problemach podczas treningów. Nie czuł się komfortowo za kierownicą RB16B.

- Jesteśmy zbyt wolni, myślę, że nawet dość sporo - stwierdził Verstappen. - Musimy jakoś odzyskać nasze tempo. Z powodu tłoku na torze wszyscy mieli kłopoty. Powinniśmy jednak poszukać optymalnych osiągów w danych sektorach. Na razie jednak jesteśmy z tyłu.

- Nie miałem najlepszych odczuć podczas jazdy - dodał. - Normalnie czuję się dość komfortowo w bolidzie, łatwo mi ze złapaniem tempa, ale teraz trwało to zbyt długo. Jak na razie, jest to nasz najtrudniejszy weekend wyścigowy.

Oczekiwano, że to Hamilton i Verstappen będą wymieniali się najlepszymi czasami, ale to Ferrari było z przodu. Holender jest podobnie zaskoczony jak jego rywal z Mercedesa.

- To niespodzianka, jak konkurencyjne jest Ferrari, co jednak podkreśla, że my jesteśmy słabi - uznał. - Oni radzą sobie bardzo dobrze, a my nie. Mają dużą przewagę.

- Na szczęście w piątek jest dzień wolny, możemy wszystko przeanalizować. Wprowadzimy sporo zmian - zakończył.

Drugi z kierowców Red Bull Racing - Sergio Perez, najszybszy w pierwszej sesji, w drugiej był ósmy. Uważa, że był w stanie pojechać lepiej w popołudniowym treningu, ale przeszkodził mu w tym tłok na torze.

- Samochód prowadził się dobrze - przekazał Meksykanin. - Dokonaliśmy jednak kilku zmian, po których prawdopodobnie cofnęliśmy się o krok. Mamy zebranych sporo informacji na sobotnie kwalifikacje i musimy jeszcze poszukać tempa przy niskiej ilości paliwa. Na miękkich oponach miałem dość słaby przejazd, bowiem utknąłem w tłoku na torze. Nie poskładałem ostatniego sektora. W zasadzie mój najlepszy przejazd był na średniej mieszance.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B