Słowa otuchy dla Russella

Tuż przed kraksą Maxa Verstappena (Holender wypadł z toru po wybuchu prawej tylnej opony) Russell plasował się na początku drugiej dziesiątki. Przygoda kierowcy Red Bull Racing awansowała go na dziesiąte, punktowane miejsce. Jednak jadąc za samochodem bezpieczeństwa, kierowca Williamsa zbyt gwałtownie przyspieszył na wystudzonych oponach i uderzył w ścianę. Marzenia o pierwszym w karierze punkcie w F1 prysły.

Russell długo nie mógł się pogodzić z tym, że popełnił tak - jak sam określił - głupi błąd. Za pośrednictwem mediów społecznościowych słowa otuchy przekazali rywalowi inni kierowcy ze stawki.

- George, dawałeś z siebie wszystko - napisał Hamilton. - Można popełniać błędy i można czuć ból. Ja popełniłem ich więcej, niż jestem w stanie sobie przypomnieć. Jesteś świetny. Nie załamuj się i naciskaj przy następnej okazji.

Wsparcie dla Russella przesłał również Grosjean, który dwa lata temu w czasie Grand Prix Azerbejdżanu popełnił podobny błąd. Francuz uderzył w bandę podczas neutralizacji.

- Chłopie, wiem co czujesz. Minie trochę czasu zanim zapomnisz, ale to co robisz, jest świetne. Naciskaj!

Russell zajmuje ostatnie, dwudzieste miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Anglik oraz jego zespołowy kolega Nicholas Latifi są jedynymi kierowcami bez punktu na koncie.