Ricciardo związany był z Red Bullem niemal od początku swojej przygody z „single-seaterami”. Choć zadebiutował w F1 w barwach HRT w 2011 roku, siedem kolejnych sezonów spędził w obu zespołach austriackiego producenta napojów energetycznych.

Relacje popsuły się w 2018 roku, kiedy doszło do kilku starć z Maxem Verstappenem, wschodzącą gwiazdą F1. Mimo że - jak zdradził Christian Horner - Ricciardo dostał świetną propozycję nowej umowy, postanowił przejść do Renault. W latach 2019-2020 Australijczyk tylko dwukrotnie był na podium i Enstone zamienił na Woking. Jednak w McLarenie regularnie przegrywa z zespołowym kolegą, Lando Norrisem, choć udało mu się wygrać Grand Prix Włoch.

- Wygląda na to, że Daniel przeżywa w McLarenie trudne chwile - powiedział Marko na antenie Sport1. - Jednak skreślanie go byłoby błędem. Wiemy na co go stać. Nie tylko dlatego, że był mocny w porównaniu z Sebastianem Vettelem w 2014 roku.

- Również dlatego, że nikt inny nie mógł dorównać Maxowi Verstappenowi. A to nie było tak dawno temu. Życzę mu wszystkiego najlepszego.

Chociaż jeszcze w trakcie pierwszej tury przedsezonowych testów wydawało się, że McLaren będzie w czołówce, nowy MCL36 nie ma tempa, by ścigać się z najlepszymi. Andreas Seidl, szef ekipy, przyznał, że mają fundamentalne problemy z samochodem i nie wini kierowców.

- Nasz kłopot to samochód, a nie kierowcy - podkreślił.