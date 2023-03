McLaren przystąpił do tegorocznych mistrzostw z nowym w składzie Oscarem Piastrim. Australijczyk zajął miejsce swojego rodaka - Daniela Ricciardo, który przez ostatnie dwa lata nie był w stanie odnaleźć się za kierownicą bolidu ekipy z Woking.

21-latek w GP Bahrajnu otwierającym sezon F1 2023 nie zaliczył udanego debiutu w serii. Odpadł już w pierwszej części kwalifikacji. Nie dane mu było też zobaczyć mety wyścigu z powodu problemów z elektryką w jego bolidzie.

W GP Arabii Saudyjskiej poszło mu już zdecydowanie lepiej. Zaledwie 0,02s dzieliło go w Q3 od ósmego Lewisa Hamiltona. Wyścig w niezbyt konkurencyjnym aucie ukończył na piętnastej lokacie. Biorąc to pod uwagę, czy Piastri może okazać się lepszym wyborem niż Ricciardo?

- Myślę, że tak - odniósł się do powyższego Damon Hill w rozmowie udzielonej dla Motorsport.com. - To co działo się z Danielem Ricciardo jest dość tajemnicze. Natomiast Oscar przybył pełen energii oraz optymizmu. Wygląda na pewnego siebie i czuje się bardzo dobrze w Formule 1.

- Już spisał się imponująco. To dobrze wróży na resztę sezonu. Jestem pewien, że gdy jego partner Lando Norris rozgrzeje się, będzie dla niego ciężkim orzechem do zgryzienia, ale wiele się nauczy. Generalnie chodzi o tempo w kwalifikacjach, to daje dobrą podstawę do porównań - przekazał mistrz F1 z 1996 roku.

- Wykonał dobrą robotę w Arabii Saudyjskiej - oceniał dalej Piastriego. - Natomiast gdy przyjedzie na domową rundę w Melbourne, skupi na sobie sporą uwagę i pytanie brzmi, czy to go rozproszy. Wydaje mi się jednak, że nie jest osobą, która łatwo traci koncentrację, czy interesuje się sprawami peryferyjnymi Formuły 1.

- To bardzo entuzjastycznie nastawiony zawodnik. Sądzę, że Mark Webber udzielił mu wszelkich wskazówek, jak poradzić sobie ze swoim Grand Prix Australii - dodał jeszcze w kontekście trzeciej odsłony kampanii 2023, która odbędzie się w tym tygodniu.

McLaren i AlphaTauri są obecnie jedynymi ekipami które jeszcze nie sięgnęły po punkty w sezonie 2023.

Video: Podsumowanie GP Arabii Saudyjskiej 2023

