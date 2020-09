Smutek u kierowców Williamsa

W czwartek padok Formuły 1 został zaszokowany informacją o rezygnacji Claire Williams z funkcji szefowej ekipy z Grove. Razem z nią z zespołem pożegna się również Sir Frank Williams. Ma to związek ze zmianą właścicielską i przejęciem przez Dorilton Capital.

Czytaj również: Claire Williams odchodzi z Williamsa

Zarówno George Russell, jak i Nicholas Latifi o decyzji rodziny dowiedzieli się w czwartek rano.

- To dla nas oczywiście bardzo smutny dzień - powiedział Russell. - Frank i Claire dali mi szansę zaistnienia w Formule 1. Jest to coś, za co jestem bardzo wdzięczny. Miło mi również, że mogłem jeździć w tak niesamowitym i prestiżowym zespole przez dotychczasowe dwa lata.

- Przykro jest widzieć odejście rodziny Williams, ale historia zespołu pozostanie. Nadal będziemy pod szyldem Williams Racing, walcząc i reprezentując nazwisko rodziny.

Z kolegi Latifi przyznał, że był zaskoczony tak nagłym pożegnaniem z Williamsami.

- Zaszokowały mnie dzisiejsze wiadomości. Kiedy pojawiła się informacja o sprzedaży zespołu, miałem z tyłu głowy, że coś takiego może się przytrafić. Nie spędziłem jeszcze pełnego sezonu w F1, ale jestem z zespołem i częścią rodziny od zeszłego roku. Claire i Frank dali mi pierwszą szansę w F1 i tak, jak powiedział George - to coś bardzo wyjątkowego.

- Kultura i sposób pracy, które były tu obecne nie pójdą na marne tylko dlatego, że Claire i rodzina odchodzą - zakończył Nicholas Latifi.