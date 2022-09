Alfa Romeo zaliczyła rozczarowujący występ w piętnastej rundzie sezonu Formuły 1 2022. Ekipa z Hinwil nie ukrywa, że cały weekend był dla nich trudny, co podkreślił bezowocny wyścig w Zandvoort.

Valtteri Bottas nie dojechał do mety zawodów z powodu awarii jednostki napędowej. Zhou Guanyu został ukarany za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, a przy tak wyrównanej walce o punkty w środku stawki, każdy tego typu występek ma poważne konsekwencje.

Alfa Romeo przechodzi przez trudny okres. Nie punktowali od Grand Prix Kanady.

- To zawsze jest rozczarowujące, gdy kończy się wyścig przed czasem - powiedział Bottas. - Czułem, że tempo samochodu było lepsze niż w sobotę, robiliśmy postępy, choć zdobycie punktów nadal byłoby wyzwaniem. Walka w środku stawki szła całkiem nieźle. Jednak doszło do awarii bolidu, co oznaczało koniec dalszej jazdy. Czekam na potwierdzenie, ale myślę, że to był problem z jednostką napędową: wcześniej nie było żadnych oznak nadchodzących kłopotów, wszystko było w porządku i nagle straciłem moc. Z tyłu auta pojawiły się płomienie. Zobaczymy, co będzie z tym dalej.

- To był dość ciężki wyścig, szczególnie pod koniec, ponieważ mocno spowalniały nas niebieskie flagi - relacjonował Zhou. - Późny samochód bezpieczeństwa również nie zadziałał na naszą korzyść, gdyż zostało już mało czasu. Założyliśmy wtedy używane, miękkie opony, ale to nie pomogło w odrobieniu strat. To był ogólnie trudny weekend dla zespołu, wyraźnie brakowało nam czegoś w porównaniu z resztą środka stawki.

- Musimy ciężko popracować w ciągu kilku najbliższych dni, w celu poprawienia się na rundę w Monzy, jak i na resztę sezonu. Spróbujemy odzyskać osiągi, które prezentowaliśmy podczas pierwszych wyścigów w roku - dodał.

Alfa Romeo pozostaje na szóstym miejscu w klasyfikacji konstruktorów.

Przed nimi już w tym tygodniu Grand Prix Włoch. Wydarzenie w Monzy jest dla nich bardzo istotne, jako że stanowi domową imprezę dla wielu partnerów zespołu.

