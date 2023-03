Znany z prezentowania unikalnych projektów kasków, Valtteri Bottas połączył siły ze współczesnym aborygeńskim artystą, Rickym Kildeą, przygotowując specjalne malowanie dwóch kasków na zawody w Melbourne, jako sposób na oddanie hołdu rdzennym społecznościom Australii.

Po weekendzie wyścigowym jeden z kasków kierowcy Alfy Romo zostanie wystawiony na aukcji za pośrednictwem platformy F1 Authentics. Cały dochód będzie rozdzielony na dwa projekty wspierające lokalną społeczność. Akcję koordynuje partner stajni z Hinwil - Save the Children. Środki zostaną przekazane fundacji Mooroopna Kinder prowadzącej przedszkole dla dzieci z biedniejszych rodzin i organizacji Koorie Academy Basketball wspierającej aborygeńskie dzieci w ich aktywizacji do uprawiania sportu.

- Interesuję się projektowaniem, to nie powinno być niespodzianką i lubię wyrażać siebie poprzez moje specjalne kaski - powiedział Bottas. - Kultura i historia Australii to coś, czym zainteresowałem się w ostatnich latach, szczególnie dzięki mojej partnerce, Tiffany, która pochodzi stąd i byliśmy zobowiązani do oddania szczególnego hołdu rdzennej społeczności. Stąd narodziła się współpraca z Rickym. Jest on bardzo utalentowanym artystą i bardzo podobał mi się proces twórczy stojący za tymi kaskami. Uważam, że są to dwa z najlepszych projektów, jakie kiedykolwiek widziałem i jestem zachwycony, że mogę wystawić jeden z nich na aukcję w szczytnym celu. Grand Prix Australii to doskonała okazja, aby wprowadzić w życie nie jeden, ale dwa niesamowite projekty malowania kasków, jednocześnie zbierając fundusze dla potrzebujących wraz z oficjalnym partnerem charytatywnym zespołu, Save the Children.

Grand Prix Australii 2023

Alfa Romeo przystępuje w tym tygodniu do Grand Prix Australii jako szósta ekipa tegorocznych mistrzostw.

- Nie jest chyba niespodzianką, że kocham Australię, wszyscy już to wiedzą - podkreślił Bottas. - Uważam, że to prawie mój domowy wyścig. W zeszły weekend uczestniczyłem w Adelaide Motorsport Festival, gdzie jeździłem Supecarem V8 i klasycznym samochodem turystycznym Alfy Romeo, więc jestem już w nastroju wyścigowym. Bardzo zależy mi na zdobyciu dobrego wyniku dla zespołu na torze, który lubię.

- Wierzę, że nasz bolid ma potencjał, aby dobrze sobie poradzić i zapomnimy o trudnej rundzie w Arabii Saudyjskiej - dodał. - Widzieliśmy, jak wyrównany jest układ sił w obecnym sezonie, a jeśli mocno rozpoczniemy weekend, możemy wrócić do punktowania.

Dla formacji prowadzonej przez Saubera punktował tylko Bottas. Zhou Guanyu w dwóch dotychczasowych wyścigach kampanii 2023 nie zdołał jeszcze dostać się do czołowej dziesiątki, w Sakhir był szesnasty, a w Dżuddzie trzynasty.

Harmonogram Grand Prix Australii 2023

Piątek, 31 marca

03:30 - Trening 1

07:00 - Trening 2

Sobota, 1 kwietnia

03:30 - Trening 3

07:00 - Kwalifikacje

Niedziela, 2 kwietnia

07:00 - Wyścig

Video: Podróż Daniela Ricciardo po Australii

Z archiwum Motorsport.com - Galeria zdjęć z Grand Prix Australii 2001

