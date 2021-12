Honda współpracowała z Red Bullem przez cztery ostatnie sezony. Po fatalnych latach z McLarenem, w 2018 roku japoński producent związał się „na próbę” z Toro Rosso (teraz AlphaTauri).

Red Bull Racing, zachęcony niezłymi osiągami jednostek napędowych zamontowanych w samochodach juniorskiej ekipy, postanowił rozstać się z Renault - z którym relacje i tak już były nadszarpnięte - i zacząć korzystać z silników Hondy.

Jesienią minionego roku Honda poinformowała jednak, że sezon 2021 będzie jej ostatnim w Formule 1. Centrala marki zadecydowała o opuszczeniu wyścigów i skierowaniu wysiłków w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej. Dzięki zgodzie wszystkich ekip na zamrożenie silników oraz porozumieniu Red Bulla z Hondą, zespoły austriackiego wytwórcy energetyków nadal będą mogły korzystać z japońskich jednostek.

Pożegnanie z F1 wypadło dla Hondy bardzo okazale. Choć nie udało się zdobyć wraz z Red Bull Racing lauru wśród konstruktorów, Max Verstappen - zwycięzca dziesięciu tegorocznych wyścigów - został mistrzem świata. Z tej okazji przedstawiciele marki wręczyli kierowcy specjalne trofeum - stworzony przez Hondę puchar, pierwotnie przeznaczony dla triumfatora tegorocznego Grand Prix Japonii, które ostatecznie z powodu koronawirusa zostało odwołane.

W przyszłym sezonie logo Hondy zniknie z czterech samochodów Red Bulla, jednak zarówno RBR, jak i AlphaTauri będą mogły liczyć na pomoc japońskich inżynierów.

2021 drivers champion Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme with his team, including Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images