McLaren i Gulf Oil reaktywowali współpracę w roku ubiegłym. Aby uhonorować partnerstwo MCL35M wystąpią w charakterystycznych niebiesko-pomarańczowych barwach, nawiązujących do historycznych występów marki w 24 godzinach Le Mans.

Poza dwoma samochodami, specjalne barwy otrzymają również kombinezony i kaski kierowców oraz stroje personelu. McLaren, aby zrealizować swoje plany, musiał poprosić o zgodę FIA.

- Myślę, że wszyscy zgodzą się co do tego, że będzie to najlepiej wyglądający samochód w stawce - powiedział Lando Norris. - Powiedziałem nawet Zakowi [Brownowi, dyrektorowi generalnemu McLarena], że projekt jest lepszy niż nasze stałe malowanie. Nie wiem czy go przekonałem...

- Oczywiście, że mi się podoba - dodał Daniel Ricciardo. - Jest fajne. Oczywiście nie potrzebuję dodatkowego powodu, by być podekscytowany przed Monako. Muszę panować nad sobą i zachować energię na następny weekend. [Malowanie] jest wspaniałe. Świetny wygląd to zawsze pierwsza rzecz, którą trzeba zrealizować.

Wyścigowy weekend na ulicach Monte Carlo potrwa od czwartku do niedzieli.

Galeria - McLaren i Gulf Oil:

McLaren MCL35M w specjalnym malowaniu 1 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35M with Gulf livery 2 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35M with Gulf livery 3 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35 with Gulf livery, #41 McLaren F1 GTR Le Mans 1997: Pierre-Henri Raphanel, Jean-Marc Gounon, Anders Olofsson 4 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35 with Gulf livery, #41 McLaren F1 GTR Le Mans 1997: Pierre-Henri Raphanel, Jean-Marc Gounon, Anders Olofsson 5 / 12 Autor zdjęcia: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren 6 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35M with Gulf livery 7 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35M with Gulf livery 8 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35M with Gulf livery 9 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35M with Gulf livery 10 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35M with Gulf livery 11 / 12 Autor zdjęcia: McLaren McLaren MCL35M with Gulf livery 12 / 12 Autor zdjęcia: McLaren