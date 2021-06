Coraz więcej autorytatywnych źródeł donosi, że decyzja o zastąpieniu Fina w Mercedesie przez George’a Russella, jest prawie podjęta.

RTL twierdzi, że Toto Wolff zamierza rozpocząć rozmowy z Bottasem, w oficjalnym charakterze, w ten weekend przy okazji GP Francji.

- Ostateczna decyzja powinna zostać podjęta po drugim wyścigu w Austrii, aby dać mu wystarczająco dużo czasu na poszukiwanie nowego kokpitu - przekazał niemiecki nadawca.

Jednak wciąż krążą pogłoski, że Russell może przejąć samochód Bottasa przed końcem sezonu, ponieważ Mercedes mocno martwi się swoją pozycją w mistrzostwach konstruktorów 2021.

- Musiałbyś zapytać Toto [red. Wolffa, prowadzącego zespół Mercedesa] - powiedział szef zespołu Williams, Jost Capito, zapytany o to. - Zakładamy, że George będzie z nami do końca sezonu i też by tego chciał. Wszystko inne to spekulacje.

- Mamy z nim ważną umowę. Oczywiście, jak wiecie, wszystko da się załatwić, jeśli jest to konieczne. Mam dobre relacje z Toto - dodał. - Może do mnie zadzwonić w każdej chwili.

Capito uważa jednak, że jeśli Wolff zmieni kierowcę, poczeka z tym do 2022 roku.

- Myślę, że jest za wcześnie, ma już dwóch zawodników - powiedział. - Będziemy musieli poczekać i zobaczymy, jak sprawy się rozwiną w tym roku.

Prawdopodobne jest to, że jeśli Russell przybędzie do Mercedesa w 2022 roku, powrót do Williamsa dla byłego kierowcy zespołu, Bottasa, wydaje się najbardziej logicznym posunięciem.

- W tej chwili niczego bym nie wykluczał - uznał Capito. - Wszystko jest otwarte.

Dr Helmut Marko z Red Bulla uważa jednak, że zamiana Russell-Bottas w połowie sezonu jest zdecydowanie możliwa.

- Nie zdziwiłoby mnie to - powiedział. - Russell trzymany jest w Williamsie wystarczająco długo, a w zeszłym roku udowodnił, jak konkurencyjny jest w samochodzie Hamiltona. Nie może dłużej wstrzymywać swojej kariery.

