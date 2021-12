Idea sprintu, odrzucona w roku ubiegłym z powodu zamiaru odwracania kolejności startowej, powróciła w bieżącym sezonie. Włodarze Formuły 1 postanowili zmienić na próbę format trzech weekendów wyścigowych: na Silverstone, Monzy i Interlagos.

Zdaniem szefów serii próba zakończyła się sukcesem i sprinty mają pozostać w programie na sezon 2022. Ich liczba prawdopodobnie zostanie zwiększona do sześciu, a wytypowanymi lokalizacjami mają być: Bahrajn, Imola, Montreal, Spielberg, Zandvoort oraz Interlagos. Trwają rozmowy nad zrobieniem z krótkiej rywalizacji oddzielnego wydarzenia. W takim przypadku wyniki sprintu nie decydowałyby o polach startowych do niedzielnego grand prix.

Według źródeł Motorsport.com obecnie dyskutowane jest również rozegranie sprintu z wykorzystaniem zewnętrznej pętli Bahrain International Circuit. Na tej niezwykle szybkiej nitce kierowcy ścigali się jesienią 2020 roku, kiedy to w harmonogramie znalazły się dwie rundy w Bahrajnie. Po emocjonującym wyścigu wygrał wtedy Sergio Perez.

Gdyby pomysł doszedł do skutku, piątkowy trening i kwalifikacje odbyłyby się z wykorzystaniem konfiguracji grand prix. Podczas sobotniego programu kierowcy przenieśliby się na zewnętrzną pętlę, a niedzielny wyścig ponownie gościłby na podstawowej nitce.

Szef toru - Szejk Salman Bin Isa Al-Khalifa przyznał, że pomysł nie był jeszcze z nim konsultowany, ale realizacja idei jest możliwa.

- W teorii możemy to zrobić i poprzemy wszystko, co Formuła 1 zaproponuje - powiedział w rozmowie z Motorsport.com. - Tak jak w 2020 roku, gdy poproszono nas o przygotowanie dwóch wyścigów. Mamy zewnętrzną pętlę i zrobiliśmy to.

- Tak, poparlibyśmy taki pomysł. Jednak ciekawe, jak zespoły podejdą do jazdy na dwóch nitkach [podczas jednego weekendu]. Poczekam więc aż oni to przedyskutują.

Wizyta w Bahrajnie otworzy sezon Formuły 1 w dniach 18-20 marca.