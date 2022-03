Mercedes - broniący mistrzostwa wśród konstruktorów - jako ósmy zespół w stawce dokonał prezentacji.

W13 ubrany został w srebrne barwy, co oznacza powrót do tradycji. W dwóch ostatnich sezonach Mercedes rywalizował w czarnym malowaniu, mającym podkreślić wsparcie dla dyskryminowanych społeczności.

Ekipa z Brackley zamierza przedłużyć swoją bezprecedensową serię ośmiu tytułów wśród konstruktorów.

- Nastawienie zespołu nie zmienia się od lat. Liczba punktów ponownie wynosi zero - stwierdził Toto Wolff, szef ekipy. - Nic z przeszłości nie pomoże teraz zdobyć mistrzostwa. Nie będzie żadnych przywilejów i nawet nie mamy takich myśli.

- Jak co roku, ostrożnie zastanawiamy się czy wykonaliśmy wystarczająco dobrą pracę i to jest odpowiednie podejście.

Choć na papierze tegoroczny skład Mercedesa ustalony był dawno temu, długo nie było jasne czy Lewis Hamilton będzie kontynuował występy.

Brytyjski kierowca milczał przez blisko dwa miesiące od czasu finału poprzedniego sezonu. Zespół podkreślał, że Hamilton jest bardzo rozczarowany tym, jak potoczyły się ostatnie minuty Grand Prix Abu Zabi i prowadzono narrację niepewności co do dalszej obecności siedmiokrotnego mistrza świata w Formule 1. Ostatecznie Hamilton powrócił do pracy i zamierza walczyć o ósmy - rekordowy - laur.

Partnerem Hamiltona będzie George Russell, długoletni podopieczny Mercedesa, awansowany po trzech sezonach spędzonych w Williamsie.

W13 jeszcze dziś wyjedzie na tor. Zespół zaplanował shakedown na Silverstone.

Galeria - Mercedes w sezonie 2022:

