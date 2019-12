Steiner broni finału w Abu Zabi

Abu Zabi po raz pierwszy gościło kierowców najważniejszej wyścigowej serii świata w 2009 roku, a od pięciu lat zamyka sezon F1. Jednak niewielka liczba miejsc do wyprzedzania na nitce toru położonego na wyspie Yas, a przez to mało emocjonujący przebieg rywalizacji w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich sprawił, że pojawiają się liczne głosy, by finał ponownie przeprowadzić na brazylijskim Interlagos.

Steiner, choć świadomy, że układ toru w Abu Zabi nie sprzyja pasjonującym wyścigom, broni jego pozycji w kalendarzu.

- Moim zdaniem jest to miłe miejsce na zakończenie sezonu. Z powodu charakterystyki toru wyścigi tutaj nie są pasjonujące, jednak Lewis [Hamilton] dał dziś popis jazdy, więc nie sądzę, aby było to tak złe widowisko.

- W tym roku kilka wyścigów było naprawdę interesujących i porównując do nich, tak naprawdę wszystko co przeciętne, odbierane jest jako słabe.

- Nie sądzę żeby było to złe miejsce. Ze sportowego punktu widzenia może Brazylia byłaby lepsza, ale na pewno nie ze względu na atmosferę.

Włoch podkreśla mnogość rozrywek, które Abu Zabi oferuje kibicom przez cały czas trwania wyścigowego weekendu.

- Dla ludzi całe to show jest dobre. Spójrzcie ile ich regularnie odwiedza tor. Wyścig czasem nie jest najlepszy. Podobnie jest w Australii, ale rozpoczęcie sezonu zawsze jest tam świetnym widowiskiem. Dlatego też uważam, że Abu Zabi jest dobrym miejscem na ostatnią rundę w roku.