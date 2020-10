Steiner chciałby Schumachera

Amerykański zespół jest jednym z ostatnich, który ma jeszcze dwa wolne miejsca na przyszłoroczne mistrzostwa. Uważa się, że nie przedłużą kontraktów z Kevinem Magnussenem i Romainem Grosjeanem.

Niektóre plotki wiązały z ekipą Steinera Sergio Pereza i Nico Hulkenberga, ale wydaje się, że bardziej kierują swoją uwagę w stronę juniorów.

- Nie rozmawiałem z Nico od kilku tygodni - powiedział Steiner. - Jako zespół, musimy wiedzieć, czego chcemy, zanim rozpoczniemy z kimś dyskusję. Nico jest bardzo szanowany w F1 i wiemy, na co go stać. Byłoby jednak nieuczciwe rozmawianie z ludźmi nie wiedząc jeszcze, co będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem.

Steiner przyznał, że w grę wchodzi Nikita Mazepin oraz juniorzy Ferrari.

- Pan Mazepin chce, aby jego syn jeździł w Formule 1, a on sam pragnie tego jeszcze bardziej - powiedział Steiner.

- Jednak najpierw musimy zdecydować, w jakim kierunku chcemy podążać. Dopiero wtedy usiądziemy do negocjacji z ludźmi, którzy są zainteresowani współpracą z nami.

Steiner nie zaprzecza również, że ich partner techniczny - Ferrari, może poprosić o miejsce dla jednego ze swoich juniorów - Micka Schumachera, Calluma Ilotta czy Roberta Szwarcmana.

- Współpracujemy bardzo blisko z Ferrari, więc jeśli zdecydujemy się na któregoś z kierowców z Formuły 2, najprawdopodobniej będzie to ktoś z nich - przyznał.

Najbardziej znanym juniorem włoskiej ekipy jest Mick Schumacher.

- Na pewno nie byłbym temu przeciwny - powiedział Steiner. - Kto nie chciałby Schumachera z powrotem w Formule 1? Zwłaszcza biorąc pod uwagę jego obecną formę. Jednak to już jest rozstrzygnięcie po ich stronie. Nie wiem, jakie kontrakty ma Ferrari ze swoimi juniorami.

- Moje rozmowy z Mazepinem, są podobne do tych z Nico i Ferrari. Jest wiele dyskusji i wkrótce powinniśmy określić swoje stanowisko, czy zatrzymujemy obecnych kierowców, czy nie. Musimy dobrze przygotować się na przyszłość.