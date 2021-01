Steiner spokojny o atmosferę

Haas postanowił przed nadchodzącym sezonem kompletnie zmienić swój skład. Z Formułą 1 pożegnali Kevin Magnussen i Romain Grosjean. W ich miejsce ekipa zatrudniła Micka Schumachera i Nikitę Mazepina - dwóch debiutantów, awansowanych z F2.

Mazepin dał się już poznać jako niepokorny skandalista, a w wywiadzie udzielonym niedawno rosyjskiej telewizji Match przyznał, że z Schumacherem nie łączy go przyjaźń. Steiner, który nieraz musiał „temperować” Magnussena i Grosjeana, nie obawia się, że współpraca dwóch debiutantów przerodzić się może w bezpardonową wewnętrzną walkę.

- Rywalizacja jest stymulantem, o ile pozostaje we właściwych ramach - powiedział Steiner w rozmowie z f1-insider. - Jeśli sprawy wymkną się spod kontroli, wydam klarowne oświadczenie, ale nie wydaje mi się, aby do tego doszło. Ufam im obu.

Forma samochodu Haasa oraz brak doświadczenia nie uprawniają Schumachera i Mazepina do walki o czołowe lokaty. Pojawić mogą się również błędy, ale szef zespołu zapowiada wyrozumiałość w pierwszej fazie sezonu. Nawiązał do początków jednej z gwiazd obecnej stawki, czyli Charlesa Leclerca.

- W pierwszych wyścigach [Charles] nie był szybszy od swojego zespołowego kolegi, ale potem bardzo szybko się uczył. Tego właśnie oczekuję, zwłaszcza od Micka.

- Jestem przekonany, że w drugiej połowie sezonu będziemy mieli kierowców, którzy doskonale będą wiedzieli, co mają robić. Do początku 2022 roku powinni być w stanie pokazać na co ich stać. Naszym zadaniem jest wyszkolić ich oraz zbudować samochód, w którym będą mogli pokazać swoje umiejętności, a w przyszłości wziąć los w swoje ręce - zakończył Gunther Steiner.