Haas ma za sobą dwa świetne występy. Kevin Magnussen zdołał dojechać na piątym i dziewiątym miejscu w pierwszych dwóch rundach.

Problemem zespołu może okazać się budżet, który jest najmniejszy w stawce, co może wpłynąć na poziom wydajności przez cały sezon. Podczas wywiadu Toma Clarksona z Guntherem Steinerem, dziennikarz stwierdził, że Haas nie może utrzymać stałej formy. Szef amerykańskiego zespołu był innego zdania.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 and Kevin Magnussen, Haas F1 Team interview Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

- Dlaczego myślisz, że nie możemy mieć stałej formy? Nie rywalizujemy z Ferrari lub Red Bullem, ale możemy iść dalej do przodu i rozwijać się. Oczywiście stawka zbliża się do siebie, ale przy ustalonym limicie budżetowym rozwój jest bardziej ograniczony. To nie są już te czasy, kiedy rzucasz pieniędzmi i dalej pracujesz nad bolidem - tłumaczył Steiner.

- Niewykluczone, że przyjdą momenty, gdzie znowu będziemy trochę w tyle i będziemy musieli nadrabiać straty. Myślę, że całą ideą limitu budżetowego jest to, żeby rosła konkurencja między zespołami, aby mniejsze zespoły mogły również dołączyć do walki.

Haas na chwilę obecną zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów, tracąc cztery punkty do czwartego Alpine.