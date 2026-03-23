Steiner wskazał czarnego konia
Guenther Steiner uważa, że sezon F1 2026 będzie należał do Ferrari i wskazał faworyta wśród kierowców Scuderii.
Autor zdjęcia: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Włoski zespół może być zadowolony z dwóch pierwszych wyścigów tegorocznej kampanii. W Australii Charles Leclerc był trzeci, a Lewis Hamilton czwarty. Tydzień później w Chinach, kierowcy zamienili się miejscami i z pierwszego podium zdobytego w barwach Ferrari cieszył się Brytyjczyk.
Guenther Steiner stwierdził jednak, że to nie Hamilton będzie górą w mistrzostwach A.D. 2026.
Chociaż siedmiokrotny mistrz rozpoczął rywalizację z pozytywnym nastawianiem, które pojawiło się wraz z wejściem w życie nowych regulacji technicznych i zdobył swoje pierwsze podium w Ferrari podczas Grand Prix Chin, były szef zespołu Haasa uważa, że Leclerc będzie miał większe szanse na zwycięstwo.
W jednym z odcinków podcastu The Red Flags Steiner został zapytany, czy Hamilton pokona Leclerca w tym sezonie.
- Myślę, że szanse leżą po stronie Charlesa, chociażby z racji wieku – powiedział. - Dlatego ostatecznie myślę, że Charles pokona Lewisa. To moja opinia.
- W tym przypadku bardzo istotny jest wiek. Gdyby Lewis był 10 lat młodszy, może miałby większe szanse na pokonanie Monakijczyka.
- Poza tym Lewis jest siedmiokrotnym mistrzem świata, a Charles, ile razy sięgnął po tytuł? Zero. Więc jest bardziej głodny sukcesu i ma większą motywację.
Po dwóch rundach Hamilton traci zaledwie jeden punkt w klasyfikacji kierowców do swojego zespołowego kolegi. Leclerc zajmuje obecnie trzecie miejsce z 34 punktami, a Hamilton czwarte z 33.
Autor zdjęcia: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
41-letni kierowca był w zeszłym roku bohaterem spekulacji dotyczących jego odejścia na zawodniczą emeryturę, po tym jak nie mógł się odnaleźć w Maranello. Po przedsezonowych testach Brytyjczyk zmienił jednak ton wypowiedzi.
- To koniec testów i ogromnie się cieszę, kiedy widzę jak zespół wkłada w budowę samochodu całe serce. To dla mnie najbardziej fascynująca część tej pracy – napisał kierowca Ferrari w lutym.
- Wszystko jest budowane od podstaw i dopracowywane i tylko nieliczni z nas mogą przetestować te maszyny. To uczucie nigdy się nie nudzi. Chcę ogromnie podziękować całemu zespołowi za ciężką pracę, która pozwoliła nam dotrzeć do tego miejsca. Jestem im naprawdę wdzięczny.
- Jestem odświeżony i wypoczęty. Nigdzie się nie wybieram, więc trzymajcie za mnie kciuki. Przez chwilę zapomniałem, kim jestem, ale dzięki wam i waszemu wsparciu nie zobaczycie już negatywnego myślenia. To będzie piekielnie trudny sezon, ale wiem, co trzeba zrobić – zakończył.
