Formuła 1 Second Bahrain Pre-Season Testing

Stella: Ferrari i Mercedes są do pokonania

Andrea Stella jest świadom potencjału bolidu MCL40, choć uważa, że Ferrari i Mercedes są krok przed McLarenem.

Piotr Furman
Opublikowano:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

W ubiegły piątek zakończyła się druga tura przedsezonowych testów w Bahrajnie i wszystkie zespoły skupiają się teraz na przygotowaniach do Grand Prix Australii, które rozpocznie długo wyczekiwany sezon F1 2026.

W Melbourne przekonamy się jak po wprowadzeniu nowych przepisów będzie kształtować się hierarchia w stawce, choć testy w Bahrajnie dały już pewne wskazówki.

Szef McLarena zdążył już ochłonąć i wyciągnął pierwsze wnioski. Uważa, że Ferrari i Mercedes wyglądają na najlepiej przygotowane, ale różnice są niewielkie.

Czytaj również:

- Ogólnie rzecz biorąc, to były pozytywne testy – powiedział Stella w rozmowie z mediami.

- W Bahrajnie, samochód zachowywał się całkiem dobrze. Zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie zaplanowane punkty testów pod kątem funkcjonalności, niezawodności i możliwości wyścigowych.

- Przejechaliśmy mnóstwo okrążeń, zdobyliśmy ogrom wiedzy i możemy powiedzieć, że dość dobrze poznaliśmy potencjał nowego samochodu.

- Staraliśmy się każdego dnia poprawiać osiągi, korzystając z dobrych warunków do testów, podczas których eksperymentowaliśmy z ustawieniami, optymalizacją aerodynamiki i jednostki napędowej oraz oponami.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Autor zdjęcia: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

- Myślę, że testy potwierdziły dobrą dyspozycję Ferrari i Mercedesa, ale nasz zespół w tej chwili niewiele traci. Jesteśmy w pierwszej czwórce, choć wymienione zespoły pokazały pewną przewagę.

Chociaż Stella nie uważa, że jego zespół jest daleko w tyle za Ferrari i Mercedesem, to zwraca też uwagę na ekipę Red Bulla, która według niego prezentuje podobny poziom do McLarena.

- Podczas symulacji wyścigu Oscar Piastri i Max Verstappen mieli podobne tempo, a taka symulacja pozwala dokładniej zobaczyć, jakie są rzeczywiste osiągi samochodów.

Czytaj również:

- Ale musimy być ostrożni, ponieważ wyniki testu mogłyby się różnić w zależności od pory dnia. Lando, też spisywał się całkiem nieźle w symulacji, więc trudno ocenić to jednoznacznie.

- Uważam, że McLaren i Red Bull reprezentują teraz zbliżony poziom, ale Ferrari i Mercedes są o krok przed nami – dodał.

Poprzedni artykuł Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

