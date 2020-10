Stewart chciał emerytury Vettela

Po zapowiedzianym w maju rozstaniu z Ferrari, przyszłość Vettela w Formule 1 stanęła pod znakiem zapytania. Miejsc w zespołach, zwłaszcza tych z górnej połowy tabeli, nie było wiele. Ostatecznie czterokrotny mistrz świata dołączy do Astona Martina. W Silverstone zastąpi Sergio Pereza. Inną możliwością dla Niemca był roczny urlop lub całkowite pożegnanie z F1.

Zwolennikiem tego ostatniego wyboru jest Sir Jackie Stewart. Trzykrotny mistrz świata widzi w Vettelu świetnego ambasadora Formuły 1.

- Sebastian Vettel to naprawdę miły facet - powiedział Stewart w rozmowie z La Gazzetta dello Sport. - Ma za sobą wspaniałą karierę i osobiście chciałbym zobaczyć go na emeryturze. Mógłby robić to, co ja. Gościć na wybranych wydarzeniach i angażować się w międzynarodowe korporacje.

- Poza tym wszystkim byłby po prostu świetnym ambasadorem tego sportu. Jednak jeśli nadal chce się ścigać, to tylko dlatego, iż wciąż kocha Formułę 1.

Vettel zgromadził w tym sezonie zaledwie 17 punktów i jest trzynasty w klasyfikacji indywidualnej.