Alexander Albon zasiadł za kierownicą tegorocznego samochodu RB16. RBR jest jedyną czołową ekipą F1, która w ostatnich dniach spędziła czas na torze z bolidem w obecnej specyfikacji. Zarówno Mercedes, jak i Ferrari, wykorzystywali maszyny z 2018 roku.

Zgodnie z przepisami, jakie dotyczą dnia filmowego, ilość jazdy Albona została ograniczona do 100 kilometrów.

Ze względu na obostrzenia w podróżowaniu do Wielkiej Brytanii, w testach nie uczestniczył lider zespołu - Max Verstappen.

- Dobrze było wrócić do samochodu w Silverstone podczas dnia filmowego. Udało się nieco otrząsnąć z kurzu - powiedział Albon. - Nie zasiadałem w bolidzie F1 od trzech miesięcy, ale po pięciu, czy sześciu okrążeniach, przyzwyczaiłem się do niego. Cała praca wykonana na siłowni nie ma znaczenia do chwili sprawdzenia jej efektów na torze.

- To krótki tor, ciasny i do tego było gorąco - dodał. - Stanowiło to dobrą opcję na sprawdzenie gdzie jestem pod względem kondycji fizycznej. Jestem zadowolony. Wspaniale też było spotkać się znów ze wszystkimi.

Zespołowi towarzyszył jego szef, Christian Horner: - Podczas testowej pracy zespół świetnie przyzwyczaił się do nowych procedur, które są niezwykle ważne. Zanim dotrzemy do Austrii, staną się normą i upewniliśmy się, że każdy wie, czego oczekuje się od niego. Dzień był przydatny także dla Albona, aby ponownie się wdrożyć.

