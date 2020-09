Strata sponsora wymusiła sprzedaż Williamsa

Powyższą informacją podzieliła się była już szefowa brytyjskiej ekipy - Claire Williams.

- Miałam swoją szansę, ale zabrakło mi energii - powiedziała Claire Williams. - Życzę nowym właścicielom siły w uporządkowaniu tego wszystkiego.

Tłumacząc się kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, sponsor tytularny - firma Rokit, rozstał się z Williamsem w maju.

- Wyczerpaliśmy wszystkie możliwe źródła - powiedziała. - Myślałam, że w tym roku będzie naprawdę lepiej. Udało nam się pozyskać nowego sponsora tytularnego, który wiele nam obiecał. Jednak kiedy to się rozpadło i zaatakował nas koronawirus, był to koniec historii. Gdyby do tego nie doszło, przetrwalibyśmy.

44-letnia Williams chce teraz poświęcić czas rodzinie, nie może doczekać się życia poza F1: - Ten sport wiele od ciebie wymaga. Chcę się zregenerować po tym trudnym okresie i dowiedzieć się, jaką jestem osobą poza Formułą 1 .

- Zawsze byłam córką Franka Williamsa. Teraz po prostu chcę być sobą - zakończyła