Choć Ferrari świetnie rozpoczęło sezon 2022, szybko straciło dystans do rywali z Red Bulla. Poza usterkami i błędami kierowców, do utraty punktów przyczyniły się również wpadki strategiczne. Obserwatorzy wypominali dziwne wybory w trakcie Grand Prix Monako, Grand Prix Wielkiej Brytanii czy Grand Prix Brazylii. Wysokich not nie zapewniło strategom również komunikacyjne zamieszanie z Carlosem Sainzem podczas wyścigu we Francji.

W trakcie zimowej przerwy w Maranello doszło do zmiany na stanowisku szefa zespołu. Zrezygnował Mattia Binotto, a na jego następcę powołano Frederica Vasseura, dotychczas związanego z Sauberem i Alfą Romeo.

Vasseur tuż po prezentacji nowego SF23 zapowiadał drobne zmiany w działaniu zespołu.

- Jeśli chodzi o strategię czy aerodynamikę, czy cokolwiek innego, nie możecie patrzeć tylko na wierzchołek góry lodowej. W przypadku strategii chodzi bardziej o całą organizację, a nie gościa, który siedzi na pit wall. Staram się przeanalizować każdy błąd i zrozumieć, co stało się w zeszłym roku.

Źródła Motorsport.com informują, że na nieco ponad tydzień przed inauguracją sezonu Vasseur dokonał pierwszych zmian.

Inaki Rueda, dotychczasowy szef strategii, będzie pracował przede wszystkim w fabryce i zdalnie wspierał zespół. Jego miejsce zajmie Ravin Jain. Hindus był do tej pory inżynierem strategii.

Vasseur rozdzielił też obowiązki swoje i dyrektora sportowego - Laurenta Mekiesa. Ten pierwszy zajmie się sprawami dotyczącymi kierowców, sponsorów i rozmów z mediami. Drugi będzie odpowiedzialny za działania ekipy.