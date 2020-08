Stroll najszybszy, kraksa Albona

Na miękkich oponach kierowca Racing Point wyprzedził o 9 setnych Alexa Albona, którego kraksa na Stowe spowodowała czerwoną flagę w połowie sesji.

Następne miejsca zajęli Valtteri Bottas (+0,157), Charles Leclerc (+0,296), Lewis Hamilton (+0,307), Carlos Sainz (+0,546) i Nico Hülkenberg (+0,636). Max Verstappen (14.) nie zaliczył szybkiego kółka na C3.

W trakcie sesji temperatura powietrza sięgnęła 35 stopni. Asfalt nagrzał się do 49 °C. Jutro będzie o co najmniej 10 stopni chłodniej i prognozy zapowiadają deszcz.

Daniel Ricciardo rozpoczął od 1.30,518 na twardych oponach. Na C2 zmieniali się na czele Romain Grosjean (1.30,279), Antonio Giovinazzi (1.30,046), Kimi Räikkönen (1.29,324), Pierre Gasly (1.28,960) i Charles Leclerc (1.28,773).

W 14 minucie Leclerc wykonał obrót na Village. Również na C2, Max Verstappen zszedł do 1.28,390, Alex Albon do 1.28,174, Valtteri Bottas do 1.28,039. Korzystający z C1 Lewis Hamilton pojawił się na trzecim miejscu (1.28,251).

Bottas poprawił na 1.27,731. Sebastian Vettel zjechał po 8 okrążeniach z powodu luźnego pedału.

Alex Albon wykorzystał miękkie opony, w 38 minucie wykręcając 1.27,364. Lance Stroll przebił wynikiem 1.27,274 - i przejechał Chapel poboczem.

Max Verstappen na szybkim kółku napotkał Romaina Grosjeana, wolno jadącego środkiem toru. - To jest takie dziecinne - skomentował Grosjean gestykulację Verstappena.

W 45 minucie Alex Albon wykonał obrót na Stowe i mocno uderzył lewą stroną w barierę. Przed 10 minut wisiała czerwona flaga. Kierowcę RBR przebadano w centrum medycznym.

Sebastian Vettel otrzymał miękkie opony, ale wypadł na pobocze. W McLarenie Lando Norrisa usunięto awarię hamulców. Po fladze w szachownicę Nicholas Latifi odwiedził trawnik przy Stowe Corner. - Coś dziwnego stało się z silnikiem - poinformował Pierre Gasly.