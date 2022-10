Tuż po pierwszym restarcie Grand Prix Stanów Zjednoczonych minionej niedzieli doszło do poważnie wyglądającej kolizji między Lance Strollem a Fernando Alonso.

Zdarzenie miało miejsce na prostej przed zakrętem numer dwanaście, na dwudziestym drugim okrążeniu.

Hiszpan zjechał na lewą stronę toru, aby wyprzedzić kierowcę Astona Martina. Stroll broniąc się niespodziewanie odbił lekko w bok i obydwaj zetknęli się kołami. Bolid Alonso wystrzelił w powietrze, a Kanadyjczyk uderzył w barierę i odpadł z rywalizacji.

Alonso zdołał doturlać się do alei serwisowej i potem kontynuował ściganie, gdy mechanicy wyposażyli jego samochód w nowe przednie skrzydło i komplet świeżych opon.

Po wyścigu na Circuit of The Americas ZSS wezwał do siebie obydwóch zawodników. Po spotkaniu potwierdzono, że Stroll ponosi winę za tą przerażającą kraksę.

- Jest oczywiste, że kierowca samochodu nr 18 wykonał spóźniony ruch w reakcji na próbę wyprzedzania przez kierowcę auta nr 14, wykonując ruch w lewo - przekazali sędziowie. - ZSS ustalił, że kierowca bolidu nr 18 był w przeważającej mierze winny.

Oprócz sankcji cofnięcia o trzy miejsca na starcie do GP Meksyku, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę, Stroll otrzymał również dwa punkty karne do swojej superlicencji.

Stroll i Alonso będą kolegami zespołowymi w Astonie Martinie od sezonu 2023. Kanadyjczyk zapytany, czy wypadek odbije się na relacjach między nimi, odparł: - Nie patrzę na to ten w sposób. Jesteśmy kierowcami wyścigowymi. To może zdarzyć się podczas wyścigu.

