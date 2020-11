22-letni kanadyjski kierowca Formuły 1, syn właściciela zespołu - Lawrence'a, nie zdobył punktów od pięciu wyścigów. Ostatni raz to się udało w Monzy, gdy zajął trzecie miejsce w Grand Prix Włoch.

Opuścił Grand Prix Eifelu z powodu kłopotów zdrowotnych. Zaraził się też potem koronawirusem.

- Od czasu Monzy w położeniu, w jakim znajduje się obecnie, zdecydowanie brakuje mu pewności siebie - powiedział Green. - Myślę, że trochę go wybiła choroba. Tak naprawdę nie przewidzieliśmy tego. Słyszeliśmy, że długo może trwać powrót do siebie po zachorowaniu. Musi też odzyskać wiarę w swoje możliwości.

Stroll nie ukończył Grand Prix Rosji. Miał wypadek w Grand Prix Toskanii. Przytrafił się też incydent z Maxem Verstappenem podczas treningu przed GP Portugalii.

- Najwyraźniej trochę to się odbiło na nim, fizycznie i psychicznie - powiedział Green. - W Mugello to był dość poważny wypadek. Sądzę, że stracił na pewności siebie i dlatego nie był w formie przez kilka wyścigów.

- Trzeba go przywrócić na właściwe tory. Możemy to zrobić i mamy do tego ludzi. Prawdopodobnie potrzebuje objęcia ramieniem i powiedzenia mu „Chodź, weźmy się w garść, uporajmy się z tym, zaliczmy te kilka ostatnich wyścigów i postarajmy się wrócić na trzecie miejsce w mistrzostwach”.

- Uważam, że jest w stanie to zrobić - zakończył.

Od sezonu 2021 jego partnerem w Racing Point/Aston Martin będzie Sebastian Vettel.