Stroll dwa tygodnie temu podczas rowerowego treningu uległ wypadkowi. Ucierpiały oba nadgarstki oraz duży palec w prawej stopie.

Kanadyjczyk opuścił sesję testową, a jego występ podczas inauguracji sezonu był bardzo zagrożony. Ostatecznie Stroll pojawił się w Bahrajnie i otrzymał zgodę na występ. Po piątkowych treningach kierowca Astona Martina potrzebował pomocy mechaników, by opuścić kokpit. Nie zniechęciło go to i przystąpił do sobotnich zajęć. W kwalifikacjach awansował do Q3 i uzyskał ósmy czas, potwierdzając dobrą formę AMR23.

Pytany czy w czasie jazdy towarzyszy mu ból, Stroll odparł:

- Cóż..., ból jest. Złamanie nastąpiło 12 dni temu i 12 dni temu przeszedłem operację. Lekarze pozwolili mi jednak jechać, czuję się dobrze. Radzę sobie z bólem i cieszę się, że mogę tu być.

- Z każdym okrążeniem czuję się coraz lepiej. Zaczynam nabierać większego zaufania do swojego ciała i tego, co mogą zrobić moje ręce. Chodzi też o samochód. Brakowało mi jazdy, straciłem trzy dni testów i dopiero wchodzę w rytm, uczę się ustawień. Pod koniec sesji czułem, że jest coraz lepiej.

Stroll przyznał, że jeszcze kilka dni temu perspektywa występu w Bahrajnie wydawała się bardzo odległa.

- Gdyby ktoś zaoferował mi 1 procent szans na bycie tutaj, wziąłbym w ciemno! Przyjeżdżałem tu 12 dni po operacji, dziś mijają dwa tygodnie od wypadku. Nie mogłem ruszać rękami, nie mogłem chodzić. Złamałem też duży palec w prawej stopie. Światełko w tunelu było naprawdę niewielkie.

- Operacja, dziesięć dni temu wyszedłem ze szpitala. Jestem wdzięczny i po prostu szczęśliwy, że mogę tu być.